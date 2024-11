Ståle Solbakken etter seier og opprykk: – Jeg har det godt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norge vant 5-0 på Ullevaal etter magi fra både Erling Braut Haaland og Antonio Nusa. Det norske laget sto igjen på banen etter kampen for å følge avslutningen i Wien. Jubelscener brøt ut da det ble klart at det endte 1-1 mellom Østerrike og Slovenia. Der kom utligningen sent.

– Man kan ikke slippe inn mål på slutten av kamper. Det er farlig, smilte Solbakken til TV 2, vel vitende om at hans lag flere ganger har vært offer for det.

– Jeg har det godt, spesielt på vegne av gutta inne i garderoben. Det har vært noen harde trøkker den tiden vi har vært sammen, og så får vi en uventet stolpe inn. Det var nok for noen litt surrealistisk, fortsatte han.

I 2026 skal Norge spille nasjonsligakamper i A-divisjonen. Dermed vil det bli bedre matching, og dessuten sikrer det en ekstrasjanse i VM-kvalifiseringen neste år.

– Begge nasjonsligaårene våre har vært gode, og nå fikk vi en liten topp. Vi må bli bedre, eller så kommer vi ikke til VM, var Solbakkens klare melding.

