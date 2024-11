Mike Tyson sjanseløs i bokseduellen mot Jake Paul

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I Tysons første offisielle kamp siden 2005 ble det et klart poengtap mot den langt yngre youtuberen Jake Paul.

I kampen som varte over åtte runder vant Paul en klar poengseier. En av dommerne hadde 80–72 i Pauls favør, mens de to andre hadde begge 79–73.

Svært mange var spente på å følge kampen på strømmetjenesten Netflix som viste kampen direkte – så mange at strømmetjenesten gikk ned for telling kort tid før kampen startet. Det førte til at det var mange som enten ikke fikk sett noe av kampen, eller bare sett litt.

Jake Paul debuterte som proffbokser for fire år siden. På elleve kamper sto han med ti seiere, sju av dem på knockouts. Motstanderne har hovedsakelig vært MMA-utøvere og mindre etablerte boksere.

Tyson er langt mer meritert, men det er lenge siden. Da Tyson la opp, hadde han 50 seiere på 56 kamper – 44 av dem kom på knockouts. Han hadde ikke konkurrert siden han tapte mot Kevin McBride for 19 år siden.

Ifølge flere medier får Paul 40 millioner dollar på kampen, mens Tyson får 20 millioner. I norske kroner er dette henholdsvis rundt 440 millioner og 220 millioner.

De to skulle opprinnelig ha møttes i ringen 20. juli, men kampen ble da utsatt fordi Tyson slet med magesår. Kampen fant sted på hjemmebanen til NFL-laget Dallas Cowboys og ble strømmet på Netflix.