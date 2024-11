LSK tok poeng fra VIF – RBK knep bronsen seks minutter på overtid

Lenge så det den siste medaljen til å gå LSK Kvinners vei, men slik ble det ikke. Thea Kyvåg scoret ledermålet bare fem minutter inn i 1. omgang, Sædis Heidarsdottir ordnet 1-1 for serievinneren med bare tre minutter igjen av ordinær spilletid.

Og da RBK scoret på overtid glapp medaljen for LSK Kvinner. Det hører også med til historien at LSK Kvinner er trukket fire poeng for økonomisk rot i løpet av sesongen.

Sølvet hadde for lengst gått til Brann, og da gjorde det heller ikke så mye for dem at de tapte 0-1 hjemme. Maren Mjelde gjorde seiersmålet for Arna-Bjørnar 34 minutter inn i 1. omgang.

Rosenborg måtte nøye seg med 4.-plassen i årets Toppserien og avsluttet med 0-0 borte mot Røa.

Kolbotn og Lyn avsluttet med å spille 1-1. Åsane skal ut i kvalifisering og tapte 2-4 mot Stabæk i siste serierunde.