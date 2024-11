Vålerenga avsluttet Toppserien med årets første uavgjort – LSK mistet bronsen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLE (Dagsavisen): VIF havnet tidlig under og måtte jage hele matchen for utligning i siste serierunde. 82 minutter etter LSKs ledermål løsnet det for hjemmelaget da Heidarsdóttir hamret inn utligningen på volley i sluttminuttene.

Scoringen sørget for ett poeng til hvert av lagene, som til slutt ikke var nok til at LSK Kvinner tok tredjeplassen i Toppserien da Rosenborg scoret på overtid og vant 1–0 mot Røa.

LSK så lenge ut til å ha gjort nok med både 1-0 og 1-1, men Elin Sørums scoring for RBK i overtidsdramaet på Røa kunstgress førte til tårer blant LSK-spillerne på Intility.

VIF spilte på sin side uavgjort for første gang i år og avslutter serien på topp med 72 poeng – 14 poeng foran Brann.

Marerittstart

VIF-trener Nils Lexerød gjorde hele seks endringer på laget fra Champions League-kampen mot Bayern München i Tyskland tirsdag. Både Tove Enblom, Elise Thorsnes, Janni Thomsen, Ylinn Tennebø, Olaug Tvedten og Karina Sævik ble plassert på benken fra start. mot LSK.

Vertene fikk en marerittstart da LSK tok ledelsen etter kun fire minutters spill. Mille Ivi Christensen slo en nydelig pasning i bakrom mot Thea Kyvåg, som dro seg inn fra høyresiden og inn i 16-meteren før hun avsluttet med venstrefoten.

Via en uheldig VIF-stopper i Sara Hørte endret skuddet retning fullstendig, og keeper Thiril Erichsen var utspilt og måtte se sine tidligere lagkamerater juble for en tidlig ledelse.

Thea Kyvåg gratuleres av Ásdís Halldórsdóttir etter å ha satt inn 1-0 for LSK Kvinner. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Vålerenga slet med å komme seg til store sjanser gjennom førsteomgangen, og LSK Kvinner var nærmere å øke ledelsen enn VIF var å utligne. Nærmest for VIF var Heidarsdóttir som prøvde lykken fra rundt 35 meter. Islendingen traff godt, men skuddet gikk akkurat over tverrliggeren.

Uttelling

VIF tok grep i pausen gjorde bytter i alle ledd. Thorsnes gikk inn i midtforsvaret, Tennebø tok plass på midten og Sævik gikk opp i front-trioen rett etter pause. Thomsen kom også inn et kvarter ut i andre omgang, og endringene gjorde at hjemmelaget etter hvert fikk etablert trykk og satte press på LSK-forsvaret.

Etter å ha sluppet til noen sjanser selv, burde VIF og Tilde Lindwall ha utlignet med åtte minutter igjen av fulltid. Karina Sævik spilte angrepskollegaen glimrende gjennom, men svensken klarte akkurat ikke å passere LSK-keeper Klara Sporsem.

Det gjorde derimot Heidarsdóttir, som etter å ha sett lagvenninnene Karina Sævik og Sara Hørte kollidere i en hodeduell, banket inn 1–1 med en lekker volley fire minutter før fulltid.

Dermed endte det med poengdeling for lagene i årets siste match. Nå venter Bayern München igjen i Champions League på torsdag for Vålerenga, før cupfinalen mot Rosenborg spilles på Ullevaal tre dager senere.

