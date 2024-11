Halvorsen har kontroll på midtbanen: – Ikke noe jeg bekymrer meg over

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Lyn har stort sett spilt med de samme konstellasjonene i forsvar og på midten de siste sesongene. Evighetsmaskinen William Sell har spilt absolutt alt, mens Herman Solberg Nilsen har spilt nesten alt. Det samme gjelder også på midten, før Even Bydal ble skadet. Med skade også på Henrik Kristiansen, har det blitt mange midtbanepartnere for Julius Skaug den siste tiden.

– Det er klart at det er lettere å spille i samme konstellasjon hele tiden, men når det er sagt er alle lagkameratene mine fryktelige gode spillere, så jeg føler vi løser det bra uansett hvem som spiller. Kontinuiteten vår er en stor styrke hos oss, men heldigvis har vi en tropp der samtlige trener på et så høyt nivå at det også har gått bra selv med et par utskiftninger, forteller Skaug til Dagsavisen.

Les flere saker om Lyn her

Bydal-skade har gitt trøbbel

Han er den som har vært fast på midten de siste kampene, mens Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen har prøvd flere konstellasjoner rundt han. Der har både Eron Isufi, Malvin Ingebrigtsen, Salim Lagzhaoui, Adrian Berntsen og nå sist mot Moss Massire Sylla spilt, siden Even Bydal måtte ut med skade mot Ranheim.

– Even er en av våre beste spillere, så vi har savnet han mye, men vi må tilpasse oss de spillerne som er på banen og de egenskapene de har. Malvin har for eksempel egenskaper som Even ikke har og motsatt, og jeg synes han har gjort sine saker godt da han har kommet inn, men da må vi som spiller rundt tilpasse oss det. Det handler bare om å spille på måten som gir oss størst mulighet for seier, sier Skaug.

Lyns Julius Skaug er den på midtbanen som har spilt mest i år, mens de rundt han har skiftet på grunn av skader. (Pål Karstensen)

Også Lyn-kaptein William Sell skryter av Bydal, og sier at de merker når han ikke er i elleveren.

– Jeg synes Even har vært fryktelig god for oss i alle disse årene og ekstremt viktig for at det har gått så bra og at vi kan spille på den måten vi gjør. Det mener jeg også er litt av grunnen til at de som kommer inn har gode muligheter til å gjøre det bra, siden de har sett hva Even har gjort den rollen. Malvin er jo egentlig stopper, men jeg synes han har levert veldig godt og tatt tak på den midtbanen da han har spilt, sier Sell og fortsetter:

– Even har satt en standard der for hva som kreves for å spille i den rollen, og er et veldig godt forbilde for dem som må ta opp hansken i hans rolle, men først og fremst må vi satse på at Even blir skadefri igjen inn mot neste sesong og kan spille i den rollen selv. For det trenger vi, forteller kapteinen.

Les også: Evighetsmaskinen Sell deler sin hemmelighet: – Må ikke jinxe noe nå (+)

Har en klar midtbane-plan

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen erkjenner at det har vært litt mer rotering på laget enn han hadde ønsket de siste kampene, men er samtidig ikke veldig bekymret for den midtbanekonstellasjonen.

– Henrik har jo slitt med en skade, og da han kom tilbake fikk han en ny. Så ble Even skadet mot Ranheim, og Malvin ble syk før kampen mot Moss. Da var også Herman ute med karantene, så det ble litt mange ute samtidig, og det var uheldig. Likevel var vi marginalt fra poeng både mot Åsane og Moss, sier Halvorsen og fortsetter:

– Den midtbanekonstellasjonen har jeg veldig klart for meg, så den bekymrer meg ikke så mye siden jeg nå har de spillerne jeg har tilgjengelig. Nå er Malvin tilbake fra sykdom, mens også Eron har vært veldig god. Vi lot han hvile fra start mot Moss siden han har spilt mange kamper i det siste og er nylig tilbake etter skade, men han kom inn og var glimrende før målet vi scoret, så vi har nok å velge i, mener Lyn-treneren.

Julius Skaug (21) blir nok å se på midten for Lyn denne helga også, men hvem han får ved siden av seg er mer åpent. (Pål Karstensen)

Han mener det er flere hensyn å ta mot en motstander som nettopp Kongsvinger, og både han og Julius Skaug forberederer seg på en tøff og fysisk batalje på midten.

– Vi må forberede oss på lengre perioder uten ball. Det gjør at vi må være ekstra flinke til å være tette og kompakte på midten, og da tar jeg med kantene slik at vi blir en femmer, og får Kongsvinger til å spille rundt oss. Både mot Åsane og mot Moss ble vi litt for brede og litt for lange, slik at det ble litt for enkelt å spille gjennom oss. Da så vi ikke helt ut som oss selv, og da gikk det heler ikke som vi håpet. Nå må vi tilbake til det vi er gode på, lure Kongvinger inn i feller, vinne krigen på midtbanen og kontre dem i senk, forteller Skaug og gliser.

Se TV-magasinet Opprykk: Vi diskuterer Lyns kvalifiseringsmuligheter (+)

– Nærmer oss der vi skal være

Lyn-gutta har gode erfaringer med kvalik fra i fjor, og skal bruke det for det det er verdt.

– Det at vi har vært gjennom dette før gjør at vi vet at det er som en hvilken som helst annen kamp. Det handler om å slippe ned skuldrene og spille vår måte, ikke tenke for mye på anledningen, men gjenskape så gode prestasjoner som mulig av det vi har gjort i serien i år. I år som i fjor har vi gleden av å slå nedenfra, siden vi har overgått både våre egne forventninger internt og det alle andre forventet av oss. Selv om vi skulle ryke nå har det vært en jubelsesong, så vi har alt og vinne, sier Skaug.

Det er kaptein Sell enig i.

– Hadde du sagt før sesongen at vi skulle møte Kongsvinger i en kvalik-kamp for opprykk til Eliteserien, hadde nok de aller fleste sett på dem som favoritter. De har imidlertid hatt en sesong der de har vært ganske ujevne og ligget litt bak der de nok skulle ønske, mens vi er kjempefornøyde med å havne der vi har havnet, og har alt å vinne, forteller Sell.

Lyn-duoen Jan Halvor Halvorsen og Glenn Hartmann har lagt en plan for å slå Kongsvinger og gå videre i kvaliken (Pål Karstensen)

Med seier blir det bortekamp mot Egersund, før Moss venter i runden etter det. Vinner Lyn begge de møter de et lag fra Eliteserien over to runder, og med sammenlagtseier der er de igjen i Eliteserien.

– Det er utrolig å tenke på, men nå er vi nesten der vi skal være. Vi skal opp igjen til Eliteserien, selv om det ikke nødvendigvis må skje i år. Men det er kjempedeilig at vi kjemper om det allerede nå. Det er så mye artigere å spille på de stadionene og delta i de kampene vi har gjort i år, enn å surre rundt nede i PostNord-ligaen og spesielt 3. divisjon da vi gjorde det, avslutter Skaug.

Les også: Lyn kan få fem kvalik-kamper: – Feil er til å lære av (+)

Les også: Lyn går om lag fem millioner kroner i minus også i år, men reddes av småaksjonærene (+)