Comeback-Vonn dukket opp på Norges trening: – Vi skjønte tegningen

Det var under treningsoppholdet på New Zealand at McGrath trente storslalåm sammen med Alexander Steen Olsen og Timon Haugan i slutten av august.

– Plutselig kom Lindsey opp på parkeringsplassen i bakken. Det tok ikke mange sekunder å skjønne hva som var på gang, forteller McGrath til NTB.

Torsdag kom nyheten om at Vonn sikter på et comeback til alpinsporten. 40-åringen fra USA står med utrolige 82 verdenscupseirer, ett OL-gull og to VM-gull.

– Hun snek seg inn noen turer i løypa vår. Det var de første skidagene hennes. Vi så henne i Sölden også hvor hun trente super-G. Men jeg har ikke sett henne nært på og har ikke en formening om hvor bra hun kjører på ski, forteller McGrath.

– Helt rått

Denne sesongen har alpinkongen Marcel Hirscher (35) allerede gjort comeback. Det samme har Lucas Braathen gjort etter et år utenfor sporten.

– Det at store stjerner kommer tilbake i sporten er helt rått. Det står veldig respekt av det Lindsey gjør nå. Det er jo sykt, men det er ganske kult, mener McGrath.

24-åringen skal i aksjon i sesongens første slalåmrenn i finske Levi søndag. Det norske laget har ladet opp i Sverige de siste dagene.

– Det har vært skikkelig bra de siste dagene. Jeg føler meg veldig, veldig komfortabel, og jeg føler at alle gutta føler seg komfortable.

– Må stole på nivået vi har

I verdenscupåpningen i Sölden (storslalåm) ble det trippel norsk på pallen med Steen Olsen, Henrik Kristoffersen og McGrath. Braathen, nå med brasilianske farger, tok 4.-plassen.

– Vi må stole på nivået vi har på trening og ikke gjøre noe spesielt. Det var fokuset i Sölden, sier McGrath.

Bæringen står med seks pallplasser i slalåm, disiplinen han har behersket best til nå i verdenscupen.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å kjenne på noe mer press. Det er deilig å få unnagjort den første (rennet i Sölden). Men det er alltid litt ekstra sommerfugler med de første rennene i disiplinene hvert år. Det blir veldig gøy.

