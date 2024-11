Omfattende grep mot overgrep i idretten – nå stenges døra for forfalskede politiattester

Blant annet innebærer den nye løsningen at Digipost garanterer for at opphavet i politiattesten er troverdig, og at det ikke lenger er mulig å forfalske politiattester.

I idretten sier lovverket at alle personer over 15 år som har et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må framvise politiattest uten anmerkninger.

Den nye løsningen ble presentert av Norges idrettsforbund torsdag, og ord som «milepæl» og «merkedag» satt løst. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) var blant dem som roste arbeidet.

– Idretten skal være en trygg arena og et sted for inkludering og god oppvekst. Og så vet vi at det finnes enkeltpersoner som vil bruke muligheten til å være trener, frivillig eller på annen måte tett på barn til å begå overgrep. Derfor er politiattest i seg selv viktig, sier hun til NTB og legger til:

– Den nye teknologiske løsningen gjør at man kan forebygge forfalskede politiattester og ikke minst gjøre det praktisk mye enklere for idretten å hente dem ut fra politiet.

Nødvendig for mange

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai forklarer hvorfor det har vært viktig å få på plass en ny og sikrere måte å håndtere politiattestene på.

– Utfordringene med den tidligere løsningen er at den ikke har vært digital på samme måte, og at det har vært mulig for folk å forfalske politiattestene sine. Nå blir det ikke mulig å gjøre det lenger, og det blir samtidig lettere for oss å føre kontroll med dem som fortsatt ønsker å levere disse manuelt, sier hun.

Idretten er først ute med løsningen, men tanken er at dette skal kunne overføres til andre sektorer i samfunnet, som helsevesenet, skoler og barnehager.

– Dette er helt nødvendig og viktig. Det starter med oss fordi vi har det nedslagsfeltet vi har, men det er viktig for alle som jobber med barn og unge, sier Al-Samarai.

Spiller ballen over til statsråden

Et tett samarbeid med politiet blir avgjørende i tiden framover. Tjenesten skal forbedres, og et viktig element blir å kunne «vaske» politiets lister opp mot idrettens, slik at idretten blir varslet når personer som har levert politiattest, senere får en merknad på denne.

Dette er ikke på plass innenfor dagens lovverk, og idrettspresidenten ber derfor om hjelp fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Dette er et arbeid vi allerede har sett på, og vår ambisjon er å fortsette denne kampen. Den nye teknologiske løsningen gir oss mulighet til å se på handlingsrommet vårt innenfor eksisterende lovverk. Det gjelder både listevasking og hvordan vi kan forhindre at personer som for eksempel er dømt for overgrep i Norge, reiser til at annet land for å utføre det samme der eller få en slik rolle der, sier Emilie Enger Mehl.

– Hvor raskt kan man få dette på plass?

– Dette er en milepæl, og ambisjonen min er at vi i løpet av 2025 er kommet enda lenger, fortsetter justisministeren

Forenkler hverdagen

Det er over 9000 idrettslag i Norge som nå får muligheten til å ta i bruk den nye, heldigitale løsningen. Innlandet idrettskrets har testet en pilotversjon av tjenesten i tre måneder og har vært veldig fornøyd.

Blant annet nevnes det at det tidligere var mye excelark og manuelle løsninger, samt at for mange personer kunne ha tilgang til sensitive opplysninger.

– Det er viktig å gjøre hverdagen tryggere for barn og unge, og det er også viktig at vi gjør hverdagen enklere for de frivillige som skal håndtere dette, fastslår Al-Samarai.

NIF opplyser at tjenesten som nå rulles ut, blant annet vil forenkle prosessen med å vurdere hvem som trenger politiattest, sende formålsskjema og vise fram attestene.

Les kommentar: Trond Giske er på vei tilbake til Stortinget. Men til hvilken pris?

Barth Eide til Dagsavisen: – Trump liker ikke krig, det vet vi

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen