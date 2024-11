Norges berg-og-dalbane mot Slovenia – nye hvin venter

0-0-kampen i Arnhem 21. juni 2000 er fortsatt Norges forrige kamp i et EM- eller VM-sluttspill. Da dommeren blåste av kampen, var det fire dager til Norge skulle spille sin neste sluttspillkamp, kvartfinale mot Nederland i Rotterdam. Bare to spanske overtidsscoringer mot Jugoslavia i samme gruppe kunne endre på det.

Spania scoret i fjerde og femte tilleggsminutt og vant 4-3. Dermed måtte de norske spillerne reise hjem, og 8912 dager senere er en ny sluttspillkamp fortsatt ikke i sikte.

Sluttspilltørken passerer neste år et kvart århundre, og først i 2026 arrangeres det neste sluttspill Norge har mulighet til å kvalifisere seg til.

Slovenia var for øvrig laget som ble slått forrige gang Norge kvalifiserte seg til et sluttspill. 4-0-seieren på Ullevaal 8. september 1999 gjorde at Norge var EM-klar for aller første gang. Etter et tidlig selvmål scoret Steffen Iversen, Ole Gunnar Solskjær og Øyvind Leonhardsen, og spillerne dynket landslagssjef Nils Johan Semb i bløtkake.

God åpning

Norges aller første kamp mot Slovenia var bortekampen i samme kvalifisering i oktober 1998. Laget reiste til Ljubljana med charterfly fra Gardermoen noen timer før landets nye hovedflyplass ble offisielt åpnet, og Tore André Flo og Kjetil Rekdal scoret målene som vendte 0-1 til seier 2-1 på en arena som i dag er en ruin.

Under Åge Hareide ble det 3-0 hjemme og 3-2 borte (i Celje) i kvalifiseringen til VM i 2006. Norge vant 2-1 hjemme under Egil «Drillo» Olsen i kvalifisering til VM i 2014, men han fikk sparken før returkampen. Resultater som gikk Norges vei i timene før Per-Mathias Høgmos debutkamp, åpnet VM-veien igjen for Norge, men 0-3-tapet i Maribor stengte den for godt.

Under Lars Lagerbäck vant Norge 1-0 på Ullevaal og spilte 1-1 på Stozice stadion (åpnet i 2010) i den aller første nasjonsligaen i 2018, da Norge vant sin gruppe og rykket opp fra C-divisjonen.

Les også: Løs bane en bekymring etter onsdagens trening: – Vanskelig å stå

Kamp mot tørken

I nasjonsligaen i 2022 ble det 0-0 på Ullevaal og 1-2-tap i Ljubljana da opprykk til A-divisjonen så vidt glapp for Norge. De dårlige resultatene mot Slovenia kostet også en ekstrasjanse i den påfølgende EM-kvalifiseringen.

Ståle Solbakken fikk sin første seier over Slovenia som landslagssjef med 3-0 i oktober, da lagene for tredje gang var i samme nasjonsligagruppe.

Solbakken spilte sin 58. og siste landskamp da Norge røk ut av EM med 0-0 mot Slovenia i 2000. Torsdag håper han å lede laget til en seier som kan bidra til å avslutte den lange sluttspilltørken.

Les også: Dette spiller Norge om i Slovenia – opprykk og lettere vei til mesterskap