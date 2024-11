Løs bane en bekymring etter onsdagens trening: – Vanskelig å stå

– Den er veldig løs, og den vil bli vanskeligere utover i kampen. Alexander Sørloth, som er en koloss, hadde på feil sko, og for ham ble det vanskelig å stå. Dessuten så banen annerledes ut etter 45 minutter enn da vi startet, og da var det bare ett lag på banen, sa Ståle Solbakken etter treningen.

Økten ble stengt for mediene etter 15 minutter.

– Begge lag må ta hensyn til banens tilstand. Vi trente veldig rolig i 45 minutter, og det var veldig løst. Slovenia har visst om det en stund, vi gjør det nå, sa Solbakken.

Også Erling Braut Haaland nevnte på pressekonferansen at banen er vanskelig.

Alle de 23 som er igjen i troppen etter Martin Ødegaards forfall tirsdag var i aksjon.

Savner mer trening

– Alle ser ut til å være friske. Nå skal vi ta en siste snakk i trenerteamet (om laguttaket). Det er blitt veldig lite trening på denne samlingen. Vi spilte torsdag og søndag også forrige samling, men da hadde 90 prosent spilt klubbkamp lørdag, nå spilte 80 prosent søndag. Derfor har vi gjort veldig lite trening. Det har egentlig vært umulig å spille seg inn eller ut på trening, sa Solbakken.

Landslagssjefen må på grunn av skadeforfall erstatte fire av de fem bakerste i laget som startet 3-0-seieren over Slovenia på Ullevaal forrige måned. Han lettet ørlite på sløret om vurderingene han gjør i den forbindelse.

– De som konkurrerer om stopperplass, er jevngode. Det er ingen hemmelighet at Leo (Østigård) blir den ene stopperen. De andre har ulike styrker og svakheter. Stian (Gregersen) og Sondre (Langås) har speed, Colin (Rösler) er mer en som leser spillet, og trygg med ball. Torbjørn (Heggem) kan også spille der, og han er kanskje noe midt imellom, sa han.

Utfordring

– Med Martin (Ødegaard) og Oscar (Bobb) ute framover på banen blir den skadesmellen bak en utfordring. Det ville vært lettere om vi spilte lørdag og tirsdag, for da ville det vært mulig å trene i høy hastighet slik at spillerne kunne blitt tryggere i rollene. Nå må vi bygge det via videobilder, samtaler og sunn fornuft.

Norge møter et slovensk lag som selv øyner gruppeseier og opprykk, og som ikke har tapt hjemme på to og et halvt år. Norge har på sin side ikke vunnet borte på over ett år.

– Vi har dominert alle hjemmekampene, men vi må igjen bli det laget som kan grave fram seirer i vanskelige bortekamper, som vi gjorde mot Serbia og Sverige sommeren 2022, sa Solbakken.

– Jeg sa det til (Antonio) Nusa, at hvis du starter i morgen, så må du vise at du kan spille på bortebane. Han har tryllet i alle hjemmekampene og begeistret publikum. Nå spiller han mer for Leipzig, og da vil jeg pushe ham til å ta neste steg, til å bli matchvinner i en bortekamp med en utenomjordisk prestasjon.

