Frankrike holdt til uavgjort mot Israel – Italia slo Belgia i Brüssel

Kampen i Paris var sett på som et høyrisikooppgjør som følge av bråk rundt israelske lag den siste tiden. Det var som følge av det mange tomme seter på tribunen etter at flere boikottet. Under en firedel av tillatte 80.000 var til stede på Stade de France.

Det ble før kampen meldt at mange supportere demonstrerte i området rundt stadion. Tidlig i kampen var det tendenser til bråk på tribunen, men ifølge nyhetsbyrået AP fikk sikkerhetsvakter stoppet det ganske fort.

Det var utplassert rundt 4000 politifolk i Paris under torsdagen. Mange var på stadion, men flere var også i byen og ved kollektivpunkter.

Frankrike skapte mange muligheter, og det var nærmest utrolig at de aldri fikk sitt vinnermål. Israel-forsvaret sto imot og ga keeper Daniel Peretz gode arbeidsforhold. Bayern München-målvakten måtte selv i aksjon flere ganger, blant annet da han et kvarter før slutt reddet Warren Zaïre-Emerys skudd nærmest på streken.

I den andre kampen i puljen vant Italia 1-0 over Belgia etter en scoring av Sandro Tonali. Italia leder dermed puljen tre poeng foran Frankrike før siste runde. Da skal topplagene møte hverandre i Italia.

