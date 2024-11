Kjelling og Drammen vraker hjemmekamp i Europa: – En økonomisk katastrofe

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kjellings menn kvalifiserte seg nylig for 3. runde i europacupen ved å beseire israelske Holon Yuvalim. De to kampene gikk begge på norsk jord.

Når Leotar Trebinje fra Bosnia-Hercegovina venter i neste runde, har Drammen takket ja til å spille begge kampene borte. Kjelling sier det enkle svaret på det uønskede grepet er økonomi.

– Europacupspill er en økonomisk katastrofe, sier håndballprofilen til egen klubbs nettsider.

For trener Kjelling er naturlig nok to bortekamper sportslig sett svært ugunstig. 44-åringen er samtidig også daglig leder i klubben og har med den hatten på hodet ansvar for det økonomiske.

Beslutningen han nå har tatt som daglig leder, gjør definitivt trenerjobben vanskeligere.

Dobbelt så dyrt

Da Drammen takket ja til å delta å spille i Europa denne sesongen, var det i visshet om at både samarbeidspartnere og Norges Håndballforbund hadde bidratt med penger.

Tanken var at summen som da lå på bordet, var nok til å finansiere deltakelsen i turneringen. Slik har det ikke blitt.

Ifølge Drammen endte 1. rundekampen mot italienske Pallamano Conversano opp med å koste dobbelt så mye som det klubben hadde kalkulert med.

– Eurokursen og dyre reiseutgifter gjorde at den runden kostet oss nærmere 300.000 kroner. Vi hadde budsjettert med det halve. Selvfølgelig håpløst dyrt for en liten håndballklubb som oss, sier Kjelling.

Da israelske Holon Yuvalim besøkte Norge i runde to, dekket Drammen utgifter til overnatting, bespisning og transport.

Nå har Drammen-ledelsen altså besluttet at det er mest økonomisk bærekraftig å spille begge kampene mot bosniske Trebinje på bortebane.

– Trebinje spurte, og vi aksepterte det. Den økonomiske risikoen er mindre enn den vi ville stått overfor ved en hjemme- og en bortekamp, sier Kjelling til egne nettsider.

Utfordrer EHF

Håndballprofilen mener Det europeiske håndballforbundet (EHF) må komme på banen.

– Skal europacupspill være bærekraftig i fremtiden for klubber som oss, så må EHF komme opp med en form for støtteordning, sier Kjelling.

NTB har videreformidlet Kjellings synspunkter til de europeiske håndballtoppene. Kommunikasjonssjef Thomas Schöneich svarer:

– Økonomien i europacupen må ses på fra flere sider. Deltakelse i europacupkonkurransene gir også ekstra kamper og synlighet for klubbene, som kan ha en positiv innvirkning på tilskuerinntekter og sponsoravtaler. Glem heller ikke den salgsfremmende effekten det kan ha.

Han peker videre på at inntekter som i europacupen genereres fra salg av reklame for klubbsponsorer går direkte til den aktuelle klubben. I tillegg henviser Schöneich til at klubbene fra 3. runde får utbetalt «en liten sum» fra EHF.

– Selv om jeg ikke kan kommentere mer rundt detaljene i denne saken, er evalueringen av turneringene og deres vilkår en pågående prosess hos EHF og interessentene for å gi best mulige betingelser for alle lag, sier kommunikasjonssjefen.

Drammens 3. rundetur til Bosnia-Hercegovina vil beløpe seg til 150.000 kroner i utgifter. Det er rimeligere enn plan A med hjemmekamp ville vært.

Kjelling innrømmer samtidig at det sportslig sett gjør oppgaven mye vanskeligere å spille begge kampene borte.

Oppgjørene mot Trebinje spille 22. og 24. november.