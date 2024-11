Innbytter Graham Hansen med scoring i Barcelonas storseier mot St. Pölten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Graham Hansen ble plassert på benken i tirsdagens kamp, og angrepsstjernen fikk lenge se et Barcelona-slag som slet med å bryte ned vertene. En halvtime ut i kampen løsnet det imidlertid skikkelig for katalanerne.

Etter fine kombinasjoner ute til venstre skled Ewa Pajor inn 1-0. Minutter senere fikk Kika Nazareth en enkel oppgave med å gjøre 2-0, før stjernespiller Aitana Bonmatí hamret inn 3-0 etter 40 minutter. Det var spanjolens første CL-scoring denne høsten. Før pause rakk også Keira Walsh og Claudia Medina å score Barcelonas fjerde og femte mål. Samtlige fem mål kom i løpet av 13 minutter.

Drøyt sju minutter etter pause la Medina på til 6-0. Med en halvtime igjen ble Graham Hansen byttet inn, og fem minutter før slutt forsøkte hun seg fra distanse. Ballen snek seg like over. Like etterpå fant hun likevel veien til nettmaskene fra kloss hold. Dermed vant Barcelona 7-0. Graham Hansen viste friske takter den halvtimen hun fikk spille.

Senest søndag scoret Graham Hansen i Barcelonas 3-0-seier mot Atlético Madrid. I forrige CL-kamp (9-0-seier mot Hammarby) scoret 29-åringen to ganger.

Graham Hansen har vist fryktinngytende form så langt denne sesongen. For to uker siden ble 29-åringen nummer to i den prestisjefylte Gullballen-kåringen, kun slått av lagvenninne Aitana Bonmatí. Spanjolen vant den gjeve prisen også i fjor.

Graham Hansen leverte strålende for et Barcelona-lag som gjorde rent bord forrige sesong. I mesterligafinalen ble det seier mot Ada Hegerbergs Lyon. I den spanske ligaen ble det gull for femte sesongen på rad.

