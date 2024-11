Mark Cavendish vant karrierens siste ritt – til topps i Singapore

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Astana-rytteren hevet armene i været først over målstreken for siste gang i rittet som kalles Tour de France Prudential Singapore Criterium.

Før rittet sto de andre syklistene æresvakt for briten. Seieren i Singapore var nummer 166 for Cavendish etter en nesten 20 år lang karriere som også inkluderer VM-gull i 2011.

Cavendish tok i sommer rekorden i antall etappeseirer i Tour de France da han gikk til topps for 35. gang. Dermed la han omsider den belgiske legenden Eddy Merckx bak seg.

Tidligere i høst ble Cavendish utnevnt til ridder for sin innsats på sykkelsetet.

– Søndag blir det siste løpet i min profesjonelle sykkelkarriere. Jeg er så heldig å ha gjort det jeg elsker i snart 20 år. Jeg kan si at jeg har fått til alt jeg kan på sykkelen, skrev Cavendish på Instagram.

– Sykling har gitt meg så mye, og jeg elsker sporten.

Astana-rytteren Cavendish ga fansen et lite håp da han stilte opp på en presentasjon av neste sesongs etapper i Tour de France for to uker siden. «Vi får se», svarte han da på spørsmål om han blir å se på startstreken i Touren neste år. Slik blir det ikke.

