Sykkellegenden begraver ryktene: – Søndag blir mitt siste løp

I et innlegg på Instagram takker Cavendish for støtten gjennom karrieren. Etter søndagens ritt i Singapore er det over.

– Søndag blir det siste løpet i min profesjonelle sykkelkarriere. Jeg er så heldig å ha gjort det jeg elsker i snart 20 år. Jeg kan si at jeg har fått til alt jeg kan på sykkelen, skriver han.

– Sykling har gitt meg så mye, og jeg elsker sporten.

Astana-rytteren Cavendish ga fansen et lite håp da han stilte opp på en presentasjon av neste sesongs etapper i Tour de France for to uker siden. «Vi får se», svarte han da på spørsmål om han blir å se på startstreken i Touren neste år.

Cavendish tok i sommer rekorden i antall etappeseirer i Tour de France da han gikk til topps for 35. gang. Dermed la han omsider den belgiske legenden Eddy Merckx bak seg.

