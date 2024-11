Mourinho fikk ny karantene og dobbel bot etter ellevill dommertirade

Det var i et intervju med Bein Sports Tyrkia etter 3-2-seieren mot Tranzonspor at Mourinho fyrte løs mot VAR-dommer Atilla Karaoğlan. Sistnevnte grep inn og anbefalte hoveddommeren i kampen å dømme straffe til Trabzonspor ved to anledninger.

I intervjuet sa Mourinho blant annet han kjemper mot «systemet» i Tyrkia og antydet videre at dommerne bevisst dømmer mot laget hans.

Det tyrkiske fotballforbundets disiplinærkomité beskriver Mourinhos kommentarer som usportslige. Portugiseren bøtelegges derfor med 900.000 tyrkiske lira, tilsvarende 286.000 kroner, for å ha stilt spørsmål ved upartiskheten til kamplederne.

Komiteen har også besluttet å utestenge den frittalende treneren i én kamp og bøtelagt ham med ytterligere 18.000 kroner for usportslig oppførsel mot motstanderens fans.

Garderobe-nei

Utelukkelsen fratar også Mourinho muligheten til å gå inn i eget lags garderobe når Fenerbahçe møter Sivasspor kommende helg.

Mourinho, som er inne i sin første sesong som trener i Fenerbahçe, sa også i søndagens oppsiktsvekkende intervju at den tyrkiske ligaen «lukter vondt». Han stilte spørsmål ved hvorfor enkelte fotballfans fra andre nasjoner i det hele tatt vil følge den.

Portugiseren hevdet også at han ikke ville ha tatt trenerjobben i Fenerbahce hvis klubbledelsen hadde fortalt ham «hele sannheten» om hvordan ligaen angivelig fungerer.

Tiraden kom til tross for at Fenerbahçe slo Trabzonspor 3-2 etter et sent seiersmål i det 12. minutt av overtiden. Jubelscenene som fulgte var aldeles elleville. Mourinho løp selv inn på banen og forsøkte å skli på knærne bortover gresset, men endte opp med å velte framover og rulle bortover.

Europa-smell

Torsdag så Mourinho europaligakampen mot AZ Alkmaar fra tribunen. Han sonet der en kamps utestengelse etter det røde kortet mot gamleklubben Manchester United. Fenerbahçe tapte 1-3.

Nylig sa også 61-åringen at han ikke lenger vil trene et lag som spiller i en Uefa-turnering.

– Så finner du en klubb i England på bunnen av tabellen (som) trenger en trener om to år, er jeg klar, sa portugiseren.

Mourinho kom til Fenerbahçe i juni. Han fikk oppgaven med å løfte klubben tilbake til toppen av tyrkisk fotball. Fenerbahçe har ikke vunnet ligatittelen siden 2014.