Glimt-sjef Knutsen urolig over markant formdupp: – Et symptom som ikke er bra

Det går ikke på skinner for Glimt om dagen. Siden 4-0-seieren mot Kristiansund i slutten av september, har gultrøyene fra Bodø kun gått seirende av banen én gang. Da var det attpåtil Villads Nielsen overtidsmål i Braga som ga 2-1-seier i europaligaen.

I de øvrige fem kampene siden 29. september har det blitt to tap og tre uavgjort.

– Det skal veldig lite til før motstanderne scorer mot oss. Det skapes fortsatt lite mot oss, men vi slipper inn mange mål. Vi er inne i en periode der vi ikke makter å avgjøre når vi kan. Vi møtte en motstander som er bedre til å bruke muligheten enn Glimt, sa Knutsen etter torsdagens 1-2-tap mot Qarabag.

Hjemme i Eliteserien har Glimt for alvor fått gullkamp fra Brann. Det til tross for at det lenge så ut at Knutsens mannskap hadde full kontroll på veien mot en ny serietittel.

– Prestasjonene i kampene varierer mer. Det er et symptom som ikke er bra. Har vi gode perioder, er vi for dårlig til å omsette dette overtaket i sluttprodukt. Vi slipper inn mange mål på få sjanser, sa Knutsen.

– Vi må tro på det som er Glimt. I serien kan frykten bli større enn viljen. Det må vi tørre og sette ord på, la Glimt-sjefen til.