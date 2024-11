Oslo neppe aktuell for NFFs nasjonale treningsanlegg: – Vi har ikke ti år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det forteller prosjektleder Morten Ullnæss til Byggeindustrien. Han mener det vil ta for lang tid å få realisert planene i Oslo.

– Vi er avhengig av å lande på en fremoverlent kommune som Nordre Follo. Oslo øst hadde vært ideelt for å dekke topp og bredde, men vi har ikke ti år. Da er Graham Hansen, Haaland og Ødegaard og flere profiler, som er viktig kommersielt, tapt for oss.

Tidligere i år meldte Nordre Follo interesse for å huse fotballens nasjonale treningsanlegg i idrettsparken i Ski. Asker og Lillestrøm er to andre lokasjoner som peker seg ut.

– Fellesnevneren er at dette er kommuner med gode kollektivknutepunkt, med hurtige avganger fram og tilbake til Oslo, og innenfor en time fra Gardermoen, forklarer Ullnæss.

NFF håper at prosjektet er kommet så langt at det kan stemmes over på fotballtinget i mars neste år.

– Det er skummelt å si et årstall, men dette kan utvikles gjennom flere byggetrinn. At første byggetrinn skal stå ferdig før 2030 er ambisjonen, sier Ullnæss.