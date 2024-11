Norsk OL-utøver bytter idrett: – Føler jeg har noe uoppgjort

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det forteller hun til Max.

– Jeg synes det er kult å kvalifisere seg til to mesterskap i to ulike idretter samme år, og så føler jeg at jeg har noe uoppgjort i bassenget.

Øritsland satset svømming i USA fram til 2020. Da vendte hun snuten tilbake til Oslo på grunn av koronapandemien. I desember er hun blant de sju utøverne som skal representere Norge i kortbane-VM.

– Jeg trener ikke kajakk nå. Nå trener jeg bare svømming. Hva jeg gjør etter VM har jeg ikke bestemt meg for ennå. Det kommer en avgjørelse på det i julen, sier 25-åringen.

I Paris tok Norges K4-båt, bestående av Øritsland, Kristine Strand Amundsen, Maria Virik og Anna Margrete Sletsjøe, seg hele veien til finale. Der ble det 7.-plass.

– Det var en kjempekul og gøy opplevelse, som ga masse erfaringer og var veldig lærerikt. Det ga mersmak på mer padling også, så jeg er i en litt kinkig situasjon, erkjenner Øritsland.