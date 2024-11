Profilen gir seg etter trenersparking: – Viser ambisjonsnivået til klubben

I år, som i fjor og året før der, ble Oliver Midtgård toppscorer for Nordstrand. I de tre årene har det akkurat ikke holdt til opprykk, men Midtgård skal ha mye av æren for at Nordstrand har gått fra å være et bra lag i 3. divisjon til et topplag og et som snuser på opprykk.

Etter at opprykket til 2. divisjon røk på målstreken i år, har Markus Cham fått beskjed om at klubben ønsker å gå en annen retning. Det satte sinne i kok hos Midtgård, som valgte å sende en e–post til ledelsen i Nordstrand.

Sa opp på e–post

Den lyder som følger:

– Til ledelsen i Nordstrand IF. Jeg ønsker med dette å meddele at jeg har besluttet å avslutte min tid som spiller for Nordstrand IF. Dette er ikke en beslutning jeg tar lett på, men etter nøye vurdering føler jeg at det er riktig for meg på dette tidspunktet.

– Jeg valgte å fortsette i klubben før denne sesongen fordi jeg hadde stor tro på prosjektet med Markus Cham. Under hans ledelse har Nordstrand hatt sin beste sesong sportslig noensinne, og både motstandere og tilskuere har gitt oss mye positiv tilbakemelding for måten vi har spilt på. Markus har skapt et stort engasjement i hele klubben, og både de yngre og eldre har hatt stor glede av hans tilstedeværelse og bidrag.

– For meg personlig, og for laget som helhet, har Markus vært avgjørende for vår utvikling. Hans dedikasjon til spillernes progresjon har skapt en treningshverdag av høy kvalitet, som har vært både motiverende og utviklende. Jeg har følt at vi alle har hatt en tydelig retning, og det har vært inspirerende å være en del av dette miljøet.

– Jeg er derfor skuffet over klubbens beslutning om å avslutte samarbeidet med Markus, som jeg mener har løftet laget og klubben til et nytt nivå. Beslutningen er ikke noe jeg kan støtte, da jeg føler den går på bekostning av lagets videre fremgang og sportslige ambisjoner. For min egen del søker jeg en klubb der jeg kan fortsette å utvikle meg i en retning som stemmer overens med mine mål.

– Jeg vil takke Nordstrand IF for alt jeg har opplevd og lært de siste tre årene, og jeg ønsker klubben alt godt videre.

Støtte i spillergruppa

Til Dagsavisen velger Midtgård å utdype:

– Da Cham ikke fikk være med videre tenkte jeg umiddelbart at det viser litt om ambisjonsnivået til klubben. At etter en så god sesong, så velger de å ikke forlenge. Det er ikke i samsvar med mine egne ambisjoner.

– Jeg er ikke alene om det heller, jeg vet om mange som tenker det samme. Han har tiltrukket seg mange gode spillere, og nå er det slutt. Det er veldig trist.

Han forstår ikke grunnen til at dette valget har blitt gjort og reagerer også på måten det har blitt kommunisert på.

– Deres valg går på bekostning av lagets videre ambisjoner. Det var dråpen, det valget her, om at jeg skal bli.

– Utrolig kjedelig

– Hva synes du om det?

– Det er trist, etter å ha vært her i tre år. Jeg har skapt mange fine minner og truffet fine folk, men for min egen utvikling er dette riktig vei videre.

– Hva synes du om måten Markus har blitt behandlet?

– Han har gjort så mye for laget og alle spillere, så dette er veldig merkelig etter den sesongen vi har hatt.

Cham selv sier at det er «ganske naturlig at andre spillere har reagert da det her kom som en overraskelse på gruppa».

– Det at klubben har tatt et veivalg som har tvunget frem at en spiller som virkelig er glad i klubben må gjøre et klubbskifte, er utrolig kjedelig for både spiller og klubb.

Han sier han har fått god støtte fra spillergruppa og er takknemlig for støtte den har gitt ham.

– Det er en super gjeng man har blitt veldig glad i.

– Hva skjer med deg fremover?

– Jeg er på utkikk etter ny trenerrolle. Det har vært noen møter og jeg håper ting er avklart snart, men samtidig ønsker jeg ikke å forhaste meg inn i noe.

Nordstrand: – Aldri hyggelig

Dagsavisen har også vært i kontakt med daglig leder Kristian Gjerstadberget. Han sier det er synd å høre at Midtgård vil gi seg, men vil ikke uttale seg for mye om saken.

– Vi tenkte at det var synd. At noen føler det på den måten er leit. Alle spillerne har nok sine tanker i en eller annen retning, sier han og fortsetter:

– Det er aldri hyggelig at noen mener man har gjort feil. At han er uenig er det helt lov å være.

