Musiala endte Bayerns marerittrekke mot Aursnes og Benfica

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tyskerne kom fra to ydmykende tap i Champions League. I andre runde tapte de 0-1 for debutant Aston Villa, før de fulgte opp med 1-4-tap borte for Barcelona.

Tyskerne åpnet riktignok seriespillet med en knallsterk 9-2-seier hjemme over Dinamo Zagreb. Det gjør at de fortsatt henger med i kampen om en direkte plass i åttedelsfinalen.

Etter fire spilte runder ligger Bayern på 17.-plass, men det skiller bare tre poeng opp til Aston Villa, som er nummer åtte på tabellen.

Jamal Musiala ble matchvinner da han scoret kampens eneste mål etter 67 minutter.

Oppgjøret skulle etter planen starte klokken 21, men ble utsatt et kvarter.

«På grunn av at mange stadionbesøkere har problemer med å komme seg til stadion, blir avspark utsatt med 15 minutter», skrev Bayern i en melding på X.

Bakgrunnen var en feil i en signalboks, som har forsaket forsinkelser i T-banetrafikken mot stadion.

Til slutt kom kampen i gang, og etter å ha stanget i 67 minutter, fant Bayern endelig veien til nettmaskene da Harry Kane stusset et innlegg videre til Musiala, som headet inn 1-0-scoringen.

Fredrik Aursnes startet kampen for Benfica, mens Andreas Schjelderup så hele kampen fra benken.

Les også: Kontroversiell straffe da Inter senket Arsenal i Ødegaards comeback

Les også: Sørloth på benken da Atlético stjal seieren mot PSG