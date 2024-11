Elendig økonomi i Håndball-Norge bekymrer – slik vil forbundet bidra

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er definitivt bekymringsfullt. At vi har en til to klubber som sliter, det gjelder stort sett all idrett, men nå synes jeg det begynner å bli litt mye med flere klubber som til dels har store problemer samtidig, sier Langerud til NTB.

Håndball og økonomi har preget overskriftene den siste tiden. Først ut var den voldsomme berg-og-dal-banen med Vipers Kristiansand som omsider landet på beina etter to hektiske uker som startet med en jakt på 25 millioner kroner.

På herresiden har både Bergen Håndball og Sandnes HK vært ute og opplyst om manglende millioner i klubbkassa. Haslum og Halden startet sesongen med poengtrekk på grunn av trøbbel med økonomien.

– Krevende

– Det er et uttrykk for det som mange merker: Det er vanskeligere i sponsormarkedet nå enn det var tidligere, iallfall før pandemien. Pengene er mye vanskeligere å få tak i. Og så har kostnadene parallelt gått opp når det gjelder reise og opphold. Med liten egenkapital da blir det krevende, forteller Langerud.

Generalsekretæren opplyser at forbundet har dialog med Norsk Topphåndball (NTH) på hvilken rolle NHF skal ha framover.

For hva kan forbundet egentlig gjøre?

– Det kan være veldig individuelt fra klubb til klubb. Vi fører en del midler til Norsk Topphåndball som de forvalter på vegne av klubbene. Noe går videre, og noe går til aktiviteter i egen regi, sier Langerud.

Vil bidra

Han legger til at forbundet også gir noe midler til klubbene som spiller i Europa, men at det ikke er «først og fremst penger vi nå skal bidra med».

– Vi ønsker å være med og se på hvordan vi kan bidra. Du kan ikke isolere den utfordringen til å gjelde kun klubben. Når det blir så mange, blir det etter hvert mer norsk håndball. Det bekymrer meg, sier Langerud.

Landslagsprofil og Sola-spiller Camilla Herrem håper hun slipper å se flere klubber havne i knipe.

– Det er trist at det er en gjenganger i mange klubber nå. Det er utrolig synd på håndballen sånn sett. Det er vanskelig å si hva man kan gjøre, men jeg håper ikke det er en utvikling som blir sånn framover, for det er ganske heftig, forteller kantspilleren til NTB.