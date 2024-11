Ski-VM i Granåsen har sikret premiepenger til parautøverne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det viktigste for oss har vært å inkludere parautøverne i mesterskapet og få dem inn på den store scenen. Vi ønsker at de skal konkurrere på lik linje med de andre i Granåsen og få sine medaljer på torget i Trondheim. At vi i tillegg kan gi dem gode og anstendige premiepenger, er vi veldig godt fornøyd med, sier VM-sjef Åge Skinstad i en pressemelding.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bidrar med en halv million av den samlede premiepotten til paradeltakerne. Enkelte av arrangørens sponsorer tar resten av regningen.

Det er første gang at parautøvere skal delta i et ski-VM i nordiske grener. Det ble vedtatt i april. De skal gå sprintdistansen i langrenn. Det er tre klasser for begge kjønn (sittende, stående og blinde).

Parasprinten arrangeres 4. og 5. mars i Granåsen. Finalene går samme dag som lagsprinten for menn og kvinner.

Arrangøren av ski-VM fikk lenge kritikk for manglende premiering av parautøverne.

– Det er helt utrolig bra. Det var noe vi så litt mørkt på for noen uker siden, og nå ser det lyst ut. 60.000 kroner til førsteplass er veldig mye mer enn vi noen gang har fått, så det er kjempebra. Det viktigste er det symbolske. At dette er et vendepunkt, sier Vilde Nilsen til NRK.