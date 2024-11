Ny skadesmell for ulykkesfuglen Neymar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Al Hilal-trener Jorge Jesus bekrefter at 32-åringen har pådratt seg en muskelskade.

Neymar kom inn som innbytter for Al-Hilal i mandagens mesterligakamp mot iranske Esteghlal, men måtte byttes ut igjen.

Etter å ha blitt erstattet rett før slutt viste TV-bildene en frustrert Neymar sittende ved innbytterbenken. Han tok av seg leggskinnene og kastet dem i retning banen.

Mandagens kamp var den tidligere Barcelona- og Paris Saint-Germain-spissens andre opptreden på to uker etter nesten ett år ute med en alvorlig korsbåndskade i kneet.

– Neymar er ikke noe enkelt tilfelle, sier trener Jorge Jesus.

– Fra et medisinsk ståsted er kneet hans helbredet, men samtidig vil han få andre problemer som i dag, muskelproblemer fordi han ikke har spilt på lenge, legger han til.

Trener Jesus sier det er høyst usikkert hvor langt brasilianerens avbrekk blir. Trening er i hvert fall ikke aktuelt de kommende to ukene.

Al Hilal, som er regjerende saudisk mester, har ikke registrert Neymar for spill i den påbegynte ligasesongen. Han kan imidlertid spille i den asiatiske mesterligaen.

Den tidligere Barcelona-spilleren skal ha en årslønn på langt over én milliard kroner.

Neymar fikk et innhopp på et snaut kvarter i Al-Hilals 5-4-seier over Al-Ain i den asiatiske mesterligaen i forrige uke. Det var hans første opptreden siden han pådro seg kneskaden i en Brasil-kamp i oktober i fjor.

32-åringen forlot Paris Saint-Germain til fordel for saudiarabisk fotball etter 2022/23-sesongen.