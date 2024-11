Diaz-hattrick spolerte Xabi Alonsos hjemkomst – Liverpool knuste Leverkusen

Dermed fikk ikke Leverkusens suksesstrener Xabi Alonso opplevelsen han håpet da han var tilbake i byen der han var Liverpool-spiller i årene 2004 til 2009, med mesterligatriumfen i 2005 som et høydepunkt. Han fikk iallfall en varm mottakelse av publikum.

På Guy Fawkes-dagen var det lenge mer fyrverkeri utenfor Anfield-tribunene enn inne på gressmatta, men rett etter at man passerte timen spilt smalt det også inne.

Curtis Jones slapp seg ned og fikk en ball fra Ryan Gravenberch, vendte opp og fikk rom til å slå en perfekt vektet gjennombruddsball til Luis Diaz, som hadde startet bak ryggen på Edmond Tapsoba. Colombianeren avsluttet med en usøkt vipp over keeper Lukas Hradecky til 1-0.

To og et halvt minutt senere lå ballen i mål igjen. Mohamed Salah ble spilt fram på høyresiden og fant hodet til Cody Gakpo, som stanget ballen inn fra kloss hold. Linjemannen hevet flagget for offside, men VAR brukte to minutter på å finne ut at forsvareren Piero Hincapie var innenfor med foten.

Respekt

Det var to lag med respekt for hverandre som møttes til toppkamp i mesterligaens ligaspill. Liverpool var sammen med Aston Villa eneste lag med full poengpott etter tre kamper, mens Leverkusen var rett bak med sju poeng.

Det var få muligheter før pause, men gjestene hadde de største. Leverkusen spilte med tidligere Bodø/Glimt-spiller Victor Boniface på topp, men det var høyreback Jeremie Frimpong som kom til de farligste sjansene.

I det 21. minutt ble han spilt fram av Florian Wirtz og gikk over ende i duell med Virgil van Dijk inne i målgården. Liverpool-kapteinen dro ham lett i armen, men dommeren vurderte tydelig at han falt for lett og ble ikke overprøvd av VAR.

I det 43. minutt tok Frimpong et framspill med seg forbi Kostas Tsimikas og scoret med et mektig skudd forbi Caoimhin Kelleher, men dommeren blåste forbi han brukte hånden til å kontrollere ballen i duellen, og VAR bekreftet avgjørelsen.

Les også: Gyökeres-hattrick da Amorim knuste City etter brent Haaland-straffe

Forlenget rekken

På overtid i første omgang kom Liverpool til sin beste sjanse da Cody Gakpo kom til skudd rett utenfor hjørnet av 5-meteren. Skuddet gikk rett i kroppen på keeper Lukas Hradecky.

Etter pause var det Liverpool som grep kommandoen og etter hvert avgjorde kampen.

Boniface hadde en stor sjanse til å skape ny spenning i det 68. minutt, men han nikket rett utenfor.

Mot slutten økte Diaz to ganger og fullførte sitt hattrick med mål i det 83. minutt og på overtid.

Liverpool er nå ubeseiret i 14 europacupkamper mot tyske lag. Forrige tap var mot nettopp Leverkusen i kvartfinalen i 2002.

Som i alle europacupkamper denne uken var det før kampstart ett minutts stillhet for flomofrene i Spania.

Les også: Ny CL-smell for Nusas Leipzig – tapte borte mot Celtic