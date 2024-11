VAR-straffe ga Kristiansund poeng borte mot Fredrikstad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fredrikstad var klart best før pause og tok ledelsen ved Falou Fall på corner, men et nytt hjørnespark banet vei for utligningen som ble signert innbytter Oskar Sivertsen. Erlend Segbergs nikk traff Henrik Kjelsrud Johansens utstrakte arm, og gjestene fikk straffe.

Den trillet Sivertsen i hjørnet, og etter det var KBK godt med i kampen. Fredrikstad hadde en eventyrlig dobbeltsjanse til å ta ledelsen igjen ti minutter før slutt, men en akrobatisk redning av Ryan Lansing og en blokkering berget gjestene.

Flere mål ble det ikke, og Fredrikstad kan nok vinke et definitivt farvel til medalje i serien. Kristiansund er oppe i 31 poeng og er ikke langt unna å kunne innkassere eliteserestatus i en ny sesong.

Seks endringer

Det var seks endringer i Fredrikstad-laget fire dager etter kraftprøven mot KFUM Oslo i semifinalen, der Ullevaal-billetten ble sikret etter ekstraomganger og straffesparkkonkurranse.

Morten Bjørlo og Fall var blant dem som startet etter å ha spilt 120 minutter onsdag, og de samarbeidet om ledermålet rett før pause. Bjørlo tok hjørnespark fra venstre, og Fall fikk nikke ganske uhindret ved nærmeste stolpe selv om han var omgitt av mot- og medspillere.

Fredrikstad innledet kampen forsiktig, men spilte seg etter hvert til et stort spillemessig overtak og presset gjestene tilbake. Mange sjanser ble det ikke av det, men snaut halvveis i første omgang måtte KBK-keeper Michael Lansing vise klasse da Jeppe Kjær kom til avslutning etter at Christoffer Aasbak mistet ballen.

Sentral

– Vi startet OK, men så ble vi spilt fryktelig lave mot slutten av omgangen, sa Erlend Segberg til TV 2 i pausen.

Han var sentral da Kristiansand fikk en VAR-straffe i det 52. minutt. Sivertsen tok hjørnespark fra høyre, og Segberg nikket ved nærmeste stolpe. Ballen gikk i Kjelsrud Johansens arm, som var løftet. Dommer Mathias Støfringshaug så det ikke, men det gjorde selvsagt VAR, og Sivertsen kunne score.

I det 58. minutt trodde Kristian Lien et øyeblikk at han hadde vendt kampen, men han scoret fra offsideposisjon.

Det ble til slutt et kjærkomment bortepoeng for Kristiansund. Bare Sandefjord (8) hadde før runden tatt færre poeng på bortebane enn KBK (9).

