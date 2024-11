Uavgjort for HamKam etter Mawa-show – Norheim utlignet på overtid

Det ble ingen seier for HamKam, til tross for at Moses Mawa vartet opp med klassespill etter 20 minutter. Først klinte han ballen i vinkelen med et skudd fra 20 meter, og like etter doblet han ledelsen da han dro seg inn fra kanten og avsluttet i bortre hjørne.

Men Tromsø ville ikke la seg overkjøre på eget frossent kunstgress og reduserte fra krittmerket like etterpå. Et skudd opp i armen til HamKams Fredrik Sjølstad førte til at dommer Marius Hansen Grøtta dømte straffespark, som Vegard Erlien satte sikkert i mål.

Like etter pause utlignet Lasse Nordås da han sleivet ballen i mål ved bakre stolpe. Avslutningen var langt fra kontant, men ballen seilet inn i nettmaskene.

Etter 66 minutter scoret Erlien nok en gang fra straffemerket, etter at Luc Mares på klønete vis felte Kent Are Antonsen, som var på vei ut av banen.

På overtid kom derimot utligningen for HamKam, som gjør at Tromsø lever farligere i bunnstriden, med 30 poeng. Søndagens motstander står med 33 poeng og har langt på vei sikret plassen i Eliteserien.

