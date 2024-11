Manchester United nær seier mot Chelsea – uavgjort etter praktfull volley

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fernandes var sikker fra straffemerket etter 70 minutter, men hjemmefansen på Old Trafford var ikke i himmelen lenge. Tre minutter etter åpningsmålet banket Moisés Caicedo inn utligningen på hel volley og sørget for 1-1.

Van Nistelrooy ledet Manchester United for første gang tidligere i uken med målfest og seier mot Leicester i ligacupen, men mot Chelsea måtte «de røde djevlene» nøye seg med uavgjort.

Alejandro Garnacho var nær ved å score vinnermålet på vakkert vis mot slutten, men kampen endte 1-1.

Ruben Amorim står klar til å ta over som Manchester United-trener. Han tar over ved roret 11. november, etter at United har spilt mot PAOK i europaligaen til uka og mot Leicester i Premier League neste helg.

Chelsea tar med det ene poenget seg forbi rivalen Arsenal på tabellen. Begge lag står med 18 poeng hver, men Chelsea har bedre målforskjell på 4.-plass.

