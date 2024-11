Leken Yamal-assist i Barcelonas derbyseier – Olmo ble tomålsscorer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Barcelona står med 33 av 36 mulige poeng etter 12 kamper i den spanske toppdivisjonen og viste på ny lekne takter i seieren over Espanyol.

Etter ti minutter scoret Olmo sitt første av to mål i kampen, da han sendte ballen i mål etter at Yamal vartet opp med en «trivela»-pasning med utsiden av foten.

Raphinha har også vært i storform og scoret igjen etter 23 minutter. Et herlig gjennomspill fra Marc Casado ble ekspedert over mållinjen av brasilianeren, som scoret sitt sjuende ligamål for sesongen.

Etter en halvtime ble Olmo tomålsscorer da han fyrte av fra utenfor 16-meteren. Javi Puado reduserte for gjestene etter en drøy times spill, men Barcelonas seier var aldri truet.

Katalanerne avsluttet en drømmeuke med 4-0-seier borte mot erkerival Real Madrid sist helg. Tidligere samme uke, knuste Barcelona storlaget Bayern München med 4-1 i mesterligaen.

Onsdag venter ny kamp i Champions League borte mot Røde Stjerne, før ligalederne spiller en tøff bortekamp mot Real Sociedad i La Liga neste helg.

