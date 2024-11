Salvesen hattrick-helt i Vikings snuoperasjon: – Ekstremt deilig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lars-Jørgen Salvesen ble kampens store spiller med tre scoringer, der vinnermålet kom etter en drøy time. Spissen er oppe i elleve mål denne sesongen, to færre enn Moldes toppscorer Kristian Eriksen.

– Dette var ekstremt deilig. Vi kommer under 0-2, og det er en tøff oppgave å snu det. Vi må bare luke vekk de drittmålene. Det var en virkelig solid annenomgang, sa Salvesen til TV 2.

Viking er i medaljekampen med få runder igjen av årets sesong. Med seier lørdag skiller det to poeng opp til Brann på annenplass, mens det er tre poeng ned til Molde på fjerdeplassen. Alle lagene rundt Viking har én kamp mindre spilt. Sandefjord har fire poeng ned til Haugesund på kvalifiseringsplass.

Sandefjord ledet 2-1 da Viking-trenerne Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen etter 40 minutter hadde sett nok av lagets mangel på grep om kampen. Det førte til flere skifter.

Forsvarte byttene

Herman Haugen var blant dem som ble tatt av, og høyrebacken var svært misfornøyd med det. Han ga noen beskjeder til trenerteamet før han gikk i garderoben.

– De ble selvfølgelig skuffet. De føler at det går på dem, men vi er et lag, og kampen krevde at vi gjorde endringer i første omgang, sa Aarsheim til TV 2 i pausen.

Før det hadde Jakob Dunsby og Loris Mettler sørget for 2-0-ledelse til Sandefjord før Salvesen scoret to mål.

Viking møter Kristiansund borte i neste kamp, mens Sandefjord tar imot Odd.

Dunsby sendte Sandefjord i ledelsen etter sju minutter, på akrobatisk vis. Eman Markovic slo innlegget som Dunsby sendte videre i mål etter å ha kastet seg rundt.

Salvesen ble helten

Etter 24 minutter lå ballen igjen i nettet bak Viking-keeper Jacob Storevik. Loris Mettler banket til fra 20 meter og sendte ballen i hjørnet. Så skulle vertene våkne til liv. Lars-Jørgen Salvesen stusset hjørnesparket fra Zlatko Tripic mot mål. Der var ballen innom Alexander Ruud Tveters hode før den gikk i nettet.

Etter 40 minutter ble Sander Svendsen, Haugen og Simen Kvia-Egeskog byttet ut, mens Christian Cappis, Jost Urbancic og Yann-Erik de Lanlay kom inn.

Bare minutter senere kom utligningen. Innbytter Cappis skudd ble blokkert, men på returen ventet Salvesen, som scoret.

20 minutter etter pause falt avgjørelsen. De Lanlay stusset ballen videre til Salvesen, som styrte den i mål.

---

FAKTA

Eliteserien menn lørdag, 27. runde:

Viking – Sandefjord 3-2 (2-2)

Mål: 0-1 Jakob Dunsby (7), 0-2 Loris Mettler (24), 1-2 Lars-Jørgen Salvesen (27), 2-2 Salvesen (43), 3-2 Salvesen (65).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Christian Cappis, Viking, Jakob Dunsby, Stian Kristiansen, Sandefjord.

Viking (4-3-3): Jacob Storevik – Herman Haugen (Yann-Erik de Lanlay fra 40.), Gianni Stensness (Tobias Moi fra 45.), Sondre Langås, Viljar Vevatne – Sander Svendsen (Jost Urbancic fra 40.), Joe Bell, Simen Kvia-Egeskog (Christian Cappis fra 40.) – Peter Christiansen (Nick D’Agostino fra 62.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Filip Loftesnes-Bjune (Stian Kristiansen fra 83.), Fredrik Berglie, Martin Gjone, Vetle Walle Egeli – Loris Mettler, Sander Risan Mørk (Simon Amin fra 58.), Filip Ottosson – Jakob Dunsby (Elias Jemal fra 71.), Alexander Ruud Tveter (Stefán Ingi Sigurdarson fra 58.), Eman Markovic.

---