Liverpool utestengte 75 personer på livstid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram i en uttalelse fra Liverpool.

75 personer ble i løpet av 2023/24-sesongen straffet ved å bli utestengt på livstid. Videre ble 136 suspendert på ubestemt tid.

Klubben opplyser at årsaken for det meste var knyttet til uautorisert salg av sesongbilletter, medlemskap og VIP-billetter.

– Dette reflekterer klubbens nulltoleranse for alle former for billettsvindel, skriver Liverpool.

Premier League-klubben legger til at den for tiden sjekker over 5600 billettkontoer på grunn av mistenkelig aktivitet.