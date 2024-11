Vålerenga sjokkerte i Stavanger og slo Oilers igjen

Vålerenga er fire poeng foran Storhamar og Stavanger, som har spilt henholdsvis tre og en kamp mindre. Storhamar sto for en stor prestasjon ved å vende 0-3 til seier 4-3 etter forlengning i bortekampen mot Frisk Asker.

De to kampene innledet og avsluttet superfredagen i EHL, og begge ga valuta for pengene, selv om hjemmefansen gikk skuffet hjem fra begge arenaene.

Daniel Rokseth ga Vålerenga en tidlig ledelse, men Evan Polei sto for en fortjent utligning for Oilers. Tidlig i midtperioden kunne hjemmepublikum juble for et ledermål signert Alexander Ytterell i overtall, men Vålerenga slo hardt tilbake.

Timothy McGauley utlignet snaut halvannet minutt senere med en flott soloprestasjon, og deretter tikket klokka bare 39 sekunder før Villiam Haag satte 2-3 etter at Polei mistet pucken til Mathis Olimb på vei ut av egen sone.

Olimb økte ledelsen i undertall mens Teemu Lepaus satt utvist for roughing. Sebastian Johansen vant pucken og serverte Olimb perfekt på kontringen.

Vålerenga ga ikke fra seg ledelsen, og Jørgen Karterud punkterte langt på vei spenningen med 5-2-målet i 3. periode. Martin Gran tente et håp hos hjemmefansen ved å redusere to ganger. Siste gang var 2.13 før slutt da laget spilte med tomt bur.

Det ble hektisk i sluttsekundene, men Vålerenga holdt unna.

Storhamar-bragd

Den første kampen i fredagsrunden var både severdig og dramatisk. Austin Cangelosi ble matchvinner for Storhamar 49 sekunder inn i forlengningen etter at Andreas Martinsen kjørte slalåm mellom hjemmeforsvarere og serverte ham.

Frisk sjokkstartet og ledet 2-0 før det var spilt to minutter. Joachim Hermansen og Fredrik Bjørndal, scoret, og i midtperiode økte Thomas Valkvæ Olsen i overtallsspill.

Stefan Espeland reduserte i et overtallsspill for gjestene, men midtveis i 3. periode ledet Frisk fortsatt med to mål.

Så mistet Hampus Gustafsson pucken i egen sone, og Cole Schneider reduserte. Ikke lenge etter fikk Storhamar straffeslag da Cangelosi ble hektet av Hermansen, men Håvard Salsten greide ikke å overliste Mitchell Gillam i Frisk-målet.

Salsten revansjerte seg med assist da Sander Hurrød mindre enn minuttet senere utlignet til 3-3.

Storhamar har ett tap i serien i høst og gikk seirende av banen også fredag, takket være Cangelosis vinnermål i forlengningen.

Vant nabooppgjør

Sparta er oppe i ryggen på fjerdeplasserte Frisk etter å ha vunnet 5-0 i nabooppgjøret mot Fredrikstad med fem ulike målscorere.

Lørenskog gikk forbi Narvik på tabellen ved å vende til 5-1-seier på bortebane i lagenes innbyrdes møte, mens Lillehammer slet seg til 4-3-seier over Comet på bortebane og sørget for at Halden-laget fortsatt er sist på tabellen.

