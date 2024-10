Ukas Oslo-lag: Sjeldent VIF-tap, mens MS kan juble for full pott

Kamper spilt:

Vålerenga

Tirsdag 22. oktober: Vålerenga - Comet 8-2

Fredag 25. oktober: Frisk Asker - Vålerenga 2-1 (etter forlengning)

Manglerud Star

Onsdag 23. oktober: Manglerud Star - Kongsvinger 6-0

Lørdag 26. oktober: Kongsvinger - Manglerud Star 3-6

Grüner

Lørdag 26. oktober: Nidaros - Grüner 6-4

Søndag 27. oktober: Nidaros - Grüner 5-0

Hasle-Løren

Lørdag 26. oktober: Hasle-Løren - Gjøvik 0-3

Oppsummering av uka

Vålerenga

Etter en solid oppvisning hjemme på Jordal amfi, der Comet ble slått 8-2, gikk VIF på en smell borte mot Frisk Asker på fredag. De klarte riktignok å få det til forlengning, men der var Frisk sterkest. Dermed stopper rekka på 14 kamper uten tap, mot de oransje fra Asker.

VIF troner likevel øverst på EHL-tabellen, ett poeng foran Stavanger Oilers, og tre foran Storhamar - som har to kamper mindre spilt.

---

Kommende kamper for VIF:

Onsdag: VIF - Sparta (18.30)

Fredag: Stavanger Oilers - VIF (20.30)

14. november: VIF - Narvik (18.30)

---

Manglerud Star

En god uke for Magnus Melbyes gutteer, som først smadra Kongsvinger 6-0 på egen is, før de serverte seks nye i bortekampen mot samme lag - tre dager seinere. Da ble det også tre innslupne, men full pott for MS, betyr at de henger seg på toppen av tabellen.

De gule og grønne ligger på femteplass, ett poeng bak Grüner - ni bak Ringerike, på tredje. Ned til Ski på plassen bak er det seks poeng.

---

Kommende kamper for Manglerud Star:

Lørdag: Hasle-Løren - Manglerud Star (16.00)

Onsdag 6. november: Manglerud Star - Hasle-Løren (19.00)

13. november: Ski - Manglerud Star (19.00)

---

Grüner

En forventa tøff helg i Trondheim, ble nøyaktig det for Grüner. De leverte riktignok en god prestasjon i den første kampen - lørdag - der de leda til første pause, og var ett bak etter to. Halvveis ut i tredje var de igjen à jour, før Nidaros bikka det i sin favør på tampen.

Med det kunne man ha et håp om noe mer dagen etter, men da kom aldri Grüner seg på scoringslista, og tapte til slutt 5-0.

Grüner ligger på fjerdeplass, ett poeng foran Manglerud Star, og åtte bak Ringerike på tredje.

---

Kommende kamper for Grüner:

Onsdag: Grüner - Ringerike (19.00)

Lørdag: Ringerike - Grüner (16.30)

13. november: Grüner - Kongsvinger (19.00)

---

Hasle-Løren

Hasle-Løren har kun spilt én kamp den siste uka, og det var hjemme mot Gjøvik. Til tross for at keeper Lubys redda 36 skudd, måtte han se tre forsvinne inn bak seg, og uten ett eneste mål selv, stakk Gjøvik ut av byen med alle poengene.

Hasle-Løren ligger nest sist på tabellen, med like mange poeng (5) som Kongsvinger - på bunnen. Opp til Ski, på 6. plass er det to poeng. Så Hasle-Lørens drøm om å unngå nedrykks-kvalik lever i beste velgående, og det er mulig å se positivt på det som har blitt levert så langt.

---

Hasle-Lørens kommende kamper:

Onsdag: Gjøvik - Hasle-Løren (19.00)

Lørdag: Hasle-Løren - Manglerud Star (16.00)

Onsdag 6. november: Manglerud Star - Hasle-Løren (19.00)

---

UKAS OSLO-LAG

KEEPER

Oscar Darnell (Manglerud Star)

Manglerud Stars svenske målvakt stengte buret fullstendig i hjemmekampen mot Kongsvinger, og til tross for at det ble tre baklengs i borteoppgjøret mot samme lag, var det likevel nok til at MS dro hjem med alle poengene også da.

BACKER

Gabriel Koch (VIF)

20-åringen scora sitt aller første A-lagsmål, da han ble VIFs eneste målscorer i Varner Arena. Var avgjørende for at VIF i hvert fall fikk med seg ett poeng fra kampen mot Frisk Asker. Leverte ingen poeng, men pluss to i pluss/minus-statistikken i oppgjøret mot Comet. Alt i alt kan Koch si seg godt fornøyd med det han har levert denne uka, til tross for at det kun ble fire av seks mulige poeng for Vålerenga.

Tord Thoresen (Manglerud Star)

Sammen med unge Koch sender vi utpå en veteran. 32 år gamle Tord Thoresen har gått på enda en sesong med Manglerud Star. Har slitt litt med foten i innledningen, og spilte sine første kamper denne uka. Det gikk så bra som man kunne håpe for både han, og MS sin del. Null baklengs i sin første kamp, i hjemmemøtet med Kongsvinger, før han selv plukket opp både scoring og assist i bortekampen.

En strålende start på sesongen for mannen som kommer til å bli svært viktig både på, og utenfor isen i Manglerud Stars jakt på en topp fire-plassering.

Center

Elias Stenman (Grüner)

Til tross for to tap i Trondheim markerte Stenman seg på en god måte. Spesielt i den første, av de to oppgjørene. Da var han først nest sist på ledermålet til Grüner, på tampen av første periode - før han selv satte inn utligninga til 3-3 i den andre.

Klarte ikke å sette det samme preget på kampen dagen etter, men vi ønsker å trekke fram Grüners svenske allikevel - som står med sju poeng på ti kamper. Skal Grüner kjempe helt i toppen er det viktig at også Stenman henger seg på i produksjonen av målpoeng. Kanskje dette var starten på en litt hvassere Stenman?

Løpere

Mathias Johansen (Manglerud Star)

Ny strålende uke for Manglerud Stars 21 år gamle løper, som sammen med Rolf Thomas Bendixen Aastad er poengkonge i klubben, med elleve poeng på ti kamper.

Denne uka leverte han 1+2 i hjemmekampen mot Kongsvinger, før han i bortekampen scora åpningsmålet. Var deretter nest sist på pucken da MS gikk opp til 1-2, som sto seg ut første periode.

To seiere og i alt 2+3 på to kamper i de viktige kampene mot Kongsvinger, som skyver MS opp i kampen en topp fire-plassering.

Kristoffer Pihlqvist (Manglerud Star)

Ikke helt unaturlig at det blir MS-tungt etter denne uka, og Pihlqvist har igjen spilt en veldig avgjørende rolle for dette MS-laget. Med sin rutine og klokskap er han viktig på mange måter, men når han i tillegg scorer mål i helt avgjørende perioder av kampene blir han selvskreven på laget.

I hjemmekampen mot Kongsvinger sendte han MS opp i 2-0 - i undertall - i den andre perioden. I bortekampen tre dager seinere scoret han 1-3-målet etter drøyt halvspilt kamp. Begge målene ble assistert av en annen viktig rutinert spiller - nemlig Joachim Engebråten Hermansen. Pihlqvist plukka selv med en målgivende pasning i hjemmekampen, da Hermansen ble servert - og scora Manglerud Stars 3-0-mål tidlig i tredje periode.