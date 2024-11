Therese Johaug dropper landslagssamling: – Absolutt ikke dramatisk

– Hun velger litt annen oppkjøring enn det som er planlagt i forbindelse med samlingen nå, skriver han i en melding til kanalen.

Landslagssjef Ulf Morten Aune sier at Johaugs fravær er «absolutt ikke dramatisk».

– Idre Fjäll var ikke planlagt for hennes del, sier han til TV 2. Han legger til at det var skitesting som var aktuelt for hennes del, og at det ordner seg på annen måte.

Johaug er ikke alene om å stå over samlingen. Forrige uke meldte skiforbundet at Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og Kristin Austgulen Fosnæs ikke deltar i Sverige, mens Johaug var uavklart.

