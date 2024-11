Ødegaard ikke aktuell for Arsenal-kamp: – Skal begynne å trene med resten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arteta møtte fredag pressen foran helgens Premier League-møte med Newcastle.

– Ricci (Riccardo Calafiori) og Martin er definitivt ikke med, og så får vi se med Ben (White), sa spanjolen.

På spørsmål om Ødegaard kan rekke Champions League-kampen mot Inter 6. november, utdypet Arteta Ødegaards skadesituasjon:

– Nå er han der at han skal begynne å trene litt med resten. La oss se om smertene ikke er for ille og om han fysisk er i stand til å konkurrere. Med arbeidet han har lagt ned, ville jeg bli overrasket hvis han ikke er klar når han er tilbake i full trening med oss.

Han la videre til at nyhetene rundt midtstopper Gabriel er gode. Han kan være aktuell for troppen.

Ødegaard skadet ankelen da han tråkket stygt over i Norges nasjonsligamøte med Østerrike på Ullevaal stadion for halvannen måned siden.

Siden har han gått glipp av en lang rekke kamper for klubblaget.

Spørsmålet er om Ødegaard blir klar til de kommende landskampene som avslutter nasjonsligaspillet for Norges del. 14. og 17. november er Kasakhstan og Slovenia motstandere.

En skadefri Ødegaard vil være en stor opptur for Ståle Solbakken. Landslagssjefen har fått flere nedslående beskjeder før de to kommende kampene. Ørjan Håskjold Nyland er ikke aktuell som følge av en skade. Midtstopperen Andreas Hanche-Olsen går også glipp av oppgjørene.

Julian Ryerson er også blant spillerne som er tvilsomme til kampene som følge av skadetrøbbel.

Norge trenger seks poeng mot Kasakhstan og Slovenia, i tillegg til at Østerrike må avgi poeng, for at det skal bli gruppeseier i nasjonsligaen.

