Norges Fotballforbund fikk klart nei av brannvesenet – ingen pyroeffekter under cupfinalene

Det er klart etter at Norges Fotballforbund har fått avslag på søknaden som er sendt brann- og redningsvesenet i saken. Der ble det anmodet om tillatelse til bruk av pyro under kampene 24. november og 7. desember.

NTB har fått innsyn i svaret Brann- og redningsetaten i Oslo har sendt fotballtoppene i sakens anledning. Der heter det at bruken av nødbluss ikke er forenlig med brann- og eksplosjonsvernloven.

«Vår brannfaglige vurdering er at den omsøkte bruken av P1-produkter/nødbluss ikke er forenlig med kravet til å redusere risikoen for uhell og ulykker til et nivå som med rimelighet kan oppnås. I vurderingen har vi lagt vekt på produktenes egenskaper, kombinert med den omsøkte bruken», lyder begrunnelsen.

Videre pekes det på at formålet med brann- og eksplosjonsvernloven er at den skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Brannskader på Lerkendal

Dermed blir det ingen adgang til pyrobruk under kvinnenes cupfinale mellom Rosenborg og Vålerenga eller herrenes finale mellom Fredrikstad og Molde.

Begge kamper spilles på Ullevaal stadion.

Bruken av pyrotekniske effekter har vært gjenstand for debatt i norsk fotball denne sesongen. Så sent som i forrige måned ble en ung gutt brannskadet som følge av det som ble beskrevet som «uvettig bruk av pyro av andre» under eliteseriekampen mellom Rosenborg og Molde på Lerkendal.

Tiåringen fikk skader i øret og på armen etter å ha blitt truffet av bluss, opplyste politiet i etterkant. En rekke andre personer ble også truffet.

Under cupfinalen mellom Lillestrøm og Brann i fjor sommer ble 15 personer brannskadet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er blant dem som har reagert på episodene.

– DSB ser alvorlig på uønskede hendelser og personskader i forbindelse med bruk av pyrotekniske artikler. Dispensasjonen er gitt under forutsetning av at det arbeides aktivt fra klubb- og forbundsnivå for å redusere den ulovlige bruken av pyrotekniske artikler. Det er et felles mål om at det til enhver tid skal være trygt å gå på fotballkamp i Norge, sa avdelingsdirektør Brit Skadberg til NTB nylig.

Fikk dispensasjon

Fram til tidligere i år var det totalforbud mot pyro på norske fotballtribuner. Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner søkte imidlertid i sommer om dispensasjon for bruk av slike effekter. Søknaden ble innvilget av Justis- og beredskapsdepartementet.

I dispensasjonen som nå foreligger åpnes det for bruk av pyrotekniske artikler av publikum til underholdningsformål. Samtidig må arrangøren av de aktuelle arrangementene innhente tillatelse fra brann- og redningsvesenet i forkant.

Det er denne søknaden NFF nå har fått avslått.

Brann- og redningsetaten skriver i sitt tydelige svar at nødbluss ikke er beregnet eller egnet brukt til underholdning.

«Bruk av nødbluss på en tribune full av tilskuere kan føre til alvorlige branner og brannskader. Det har vært hendelser på norske tribuner med personskader og hendelser hvor nødbluss har antent klær», heter det der.

Giftig røyk

Det vises også til mengden røyk som produseres og at dette både kan vanskeliggjøre en mulig evakuering av stadion og fare for panikk blant tilskuerne.

«Brannrøyk er giftig. Ved å avfyre flere nødbluss samtidig på nederste rad på tribunen vil publikum på radene over bli eksponert for brannrøyk. Ved en fullsatt tribune har publikum ingen mulighet til å unngå å puste inn røyken», skriver Brann- og redningsetaten.

Norges Fotballforbund har tre ukers klagerett på avslaget.





(©NTB)