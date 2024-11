Markus Cham ferdig i Nordstrand: – Ble overrasket og satt ut

Spørsmålene var mange da Thomas Holm etter mange år i Nordstrand fikk seg jobb som assistent i KFUM Oslo. Svaret på Niffen ble Markus Cham, som innførte en ny treningshverdag og kultur, og fikk resultater umiddelbart. Mot de aller flestes spådommer ledet Nordstrand ligaen store deler av sesongen, og var bare et tap for Frigg hjemme i siste serierunde, unna å rykke opp for første gang i klubbens historie.

Cham var på utgående kontrakt etter årets sesong, men i likhet med de fleste andre, trodde han at det ville løse seg etter den sesongen han og klubben hadde levert. Det viste seg ikke å være tilfellet.

– Jeg må si at jeg ble ganske overrasket da jeg kom inn i møtet og fikk vite at jeg ikke fikk være med videre. I hvert fall når jeg ikke har fått noen indikasjoner på det i forkant, så jeg satt egentlig bare der og tenkte litt hva skjer nå. Ikke fikk jeg noen gode tilbakemeldinger heller, så jeg ble litt satt ut, sier Cham til Dagsavisen.

Har fått støtte av spillerne

Da Dagsavisen snakket med Cham etter opprykksfinalen mot Frigg, hadde han store planer for neste sesong, og hva klubben skulle gjøre for å ta det lille ekstra steget som manglet. Det får han nå ikke anledning til, og det synes han er det kjipeste.

– Da vi mistet opprykket på målstreken var jeg ekstremt motivert for å tilby gutta et enda bedre tilbud, slik at vi skulle ta ytterligere steg neste sesong. Jeg har blitt utrolig glad i klubben, og byget opp et godt miljø her, som jeg ønsket å bygge videre på. Det at jeg ikke får hjulpet spillergruppa videre med det er veldig surt. Jeg så for meg flere år i klubben, men tydeligvis var det flere som ikke ønsket det, forteller Cham.

Han sier at flere av spillerne og folk rundt klubben har tatt kontakt med han etter at de fikk vite om det, og at de er like overrasket og sjokkert som det Cham selv er.

– Jeg har fått flere telefoner fra mange hold etter at nyheten ble kjent, og har fått mye støtte, som har vært kjekt å ta med seg. Det er mange fantastiske mennesker rundt Nordstrand, som har hjulpet meg godt i det året jeg har vært her, og som nå sikkert vil fortsette den gode jobben de gjør for Nordstrand. Jeg må bare akseptere det valget de har gjort, selv om man jo føler seg litt sviktet og stiller spørsmål rundt måten ting har blitt gjort på, sier Cham.

– Har valgt å gå en annen vei

Cham opplyser at daglig leder Kristian Gjerstadberget og avtroppende sportslig leder Thomas Holm deltok på møtet der han ble informert om at klubben ikke ønsket å fornye hans kontrakt. Thomas Holm, som er fungerende sportslig leder i klubben ut året, henviser til Gjerstadberget for kommentarer i saken.

– Vi har valgt å ikke forlenge kontrakten til Markus, og gå en litt annen vei, uten at det er noen dramatikk i det. Grunnen til det handler ikke om sportslige resultater, men en totalvurdering for klubben på lang sikt. Ola Nyhus har vært assistent på laget i mange år, og tar nå over, forteller Gjerstadberget til Dagsavisen og fortsetter:

– Avgjørelsen er ikke tatt på bakgrunn av resultater, men det er også andre ting vi må ta hensyn til som klubb. Jeg har ikke noe vondt å si om Markus, men for oss handler det om en totalvurdering gjort over litt tid, og en prosess klubben har kjørt med tanke på en handlingsplan vi skal operere etter som sier noe om hvordan vi skal være og fungere som klubb. Helt fra fem-åringene til toppen, der håndballen også er med i totalbildet, opplyser Gjerstadberget.

Han har forståelse for at Markus og andre kan oppleve det valget som rart og skuffende.

– Jeg håper ikke det er det som blir stående som enden på det Markus har gjort for oss, da han er en fin fyr og har gjort en strålende jobb på feltet. For oss handler det som sagt om en helhetsvurdering, og en liten kursendring med tanke på helheten i klubben, sier Gjerstadberget.

Ønsker å finne seg ny klubb

Cham har heller ikke noe ønske å gjøre et større nummer ut av situasjonen, og ønsker Nordstrand alt godt videre.

– Jeg finner meg alltids en ny klubb å jobbe i, så det er ikke synd på meg. Jeg har fått mye god erfaring, og føler absolutt ikke at ting har vært bortkasta. Selvsagt er det litt kjedelig at jeg må begynne på nytt, men det må en bare akseptere. Klubben ønsket som sagt å gå for en litt annen modell, og der passet jeg kanskje ikke helt inn. Det er bare sånn det er, og en erfaring jeg må ta med meg videre om at ingenting er sikkert. Uansett hvor gode resultater du får, sier Cham.

Han skal nå bruke litt tid på å finne seg en ny klubb.

– Jeg ønsker å trene en klubb på samme nivå eller høyere, og har ambisjoner om å komme meg opp og fram. Jeg er fornøyd med jobben jeg gjorde i Nordstrand, og håper at jeg kan finne en klubb som deler de samme ambisjonene som meg. Det følte jeg Nordstrand gjorde, og derfor gikk det såpass bra som det gjorde. Nå får vi se hva det blir til videre, da jeg per dags dato ikke har noen anelse, avslutter Cham.

