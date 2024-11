Breistøl sulten på flere opprykk: – Hadde håpet på mer spilletid

Tirsdag kveld sikret Lyn-rekruttene, med Ole Breistøl i troppen, opprykket til 3. divisjon. Det har blitt en arena der kantspilleren har figurert en rekke ganger, som en av de mer profilerte spillerne fra A-laget som har vært med på å sikre at Lyn 2 avsluttet sesongen med 13 strake seiere og med det passerte Holmlia.

– Det ble opprykk på meg i år også. Det var viktig for klubben å sikre dette opprykket, så det var godt å få det gjort. Opprykk er opprykk, så det var gøy å være med på dette opprykket også, så kanskje jeg nå kan ta opp kampen med Jan Halvor om flest opprykk, sier Ole Breistøl til Dagsavisen og ler.

Håper på mer spilletid

Etter at han herjet på kanten mot slutten av forrige sesong, da Lyn rykket opp til Obosligaen, valgte Breistøl å flytte til København for å studere. Det ble et relativt kort opphold, og allerede i april var han tilbake på Kringsjå og begynte å trene igjen med Lyn. Sesongens første innhopp kom mot Åsane i juni, men siden har det også blitt med innhopp. 181 minutter fordelt på sju innhopp og én kamp fra start.

– Tida siden jeg kom tilbake til Lyn i april har vært veldig fin. Det er ikke sånn at jeg ikke føler at jeg er en del av førstelaget, men det er klart at det har blitt en del færre minutter den siste tida nå enn jeg hadde håpet. De som spiller gjør det veldig bra, og laget gjør det også veldig bra, så det er jo forståelig, forteller Breistøl.

Likevel håper han å spille en litt større rolle i avslutningen av sesongen, enn det han har gjort til nå.

– Jeg håper å bidra allerede til helga mot Åsane, og få vist litt frem hva jeg kan. Jeg føler ikke har fått gjort det helt enda siden jeg kom tilbake. Sånn er fotballen noen ganger, og jeg må bare være klar når jeg får muligheten, sier Breistøl.

Lyn-rekruttenes spillere og trenere feiret opprykket til 3. divisjon sammen med fansen på Manglerud tirsdag kveld (Pål Karstensen)

Har slitt med lysken

26-åringen jobber med å lokke frem toppformen inn mot opprykkskvalifiseringen, etter at han har vært litt uheldig med skader siden han kom tilbake.

– Jeg har vært litt uheldig med noen lyskeproblemer som kom på et veldig dårlig tidspunkt for min del. Da jeg endelig følte at formen begynte å komme, fikk jeg et tilbakefall der noen uker. Nå har jeg vært tilbake i spill igjen noen uker, og må bare toppe formen inn mot de siste kampene av sesongen.

Alle vet jo at det er der Breistøl er best. Denne gangen slipper han også å fly fram og tilbake fra København for å delta i Lyns opprykkskvalifisering.

– Hehe, det er en klar fordel det. Jeg har litt mer tid til en god toppidrettshverdag nå, både med tanke på trening og kamp, enn det jeg hadde i fjor. Og jeg sitter igjen med gode minner fra kvalifiseringen i fjor, så det hadde vært kjekt å kunne bidra der også i år, forteller Breistøl.

God erfaring med opprykk

Med to kamper igjen av sesongen, ligger Lyn på en fjerdeplass. Det er ett poeng opp til Moss, som Lyn møter i siste runde, men før det venter Åsane i Bergen lørdag. Ned til Raufoss utenfor kvalik er det fem poeng, så mye skal gå galt om Lyn ikke får en fremskutt plass i opprykkskvalifisering også i år.

– Nå er ikke playoff-plassen helt sikret enda, men vi sikter selvfølgelig høyest mulig nå for en kvalifisering vi kan glede oss stort til. Vi har etter hvert skaffet oss godt med erfaring fra den type kamper, da de er litt spesielle å spille i. Det er en ekstra nerve der du ikke får i en vanlig seriekamp. Derfor tror jeg de fire kampene i kvaliken i fjor kommer godt med, sier Breistøl.

Kantspilleren er full av lovord om lagkameratene, og hvordan Lyn som klubb til stadighet tar nye steg.

– Det er en god gjeng som har vært med fra start, også har vi spedd på underveis med nye spillere, selv om det ikke har vært mange av gangen. Klubben har vært flinke til å hente riktige folk også, som har gjort både treningshverdagen og troppen bedre og bedre. Det er mange som sier det, og det høres kanskje teit ut, men treningshverdagen her er nok hovedgrunnen til at vi gjør det så bra, sier Breistøl og fortsetter:

– Vi trener på et høyt nivå, mot gode spillere og har en jevn tropp over hele linja. Alle pusher hverandre og alle har en mann i ryggen i sin posisjon som unner deg godt, men som også sørger for at du er ekstra på tærne og utvikler deg, avslutter Ole Breistøl.

Lyn-spiller Ole Breistøl håper å få mer spilletid mot slutten av sesongen, da han jakter sitt andre opprykk for sesongen (Pål Karstensen)

