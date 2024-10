Van Nistelrooy håper å beholde rolle i United: – Er her for å hjelpe til

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Van Nistelrooy er midlertidig manager etter at Erik ten Hag måtte forlate stillingen tidligere i uken. Onsdag ledet den tidligere spydspissen de rødkledde til kvartfinale i ligacupen med 5-2-seier over Leicester.

Det er blitt bekreftet at United er interessert i å hente Amorim fra Sporting, men en avtale er ikke landet ennå. Etter onsdagens kamp fikk Van Nistelrooy spørsmål om sin framtid.

– Jeg kom hit som assistent for å hjelpe klubben, og nå har jeg denne rollen (manager) og skal hjelpe til. I framtiden er jeg klar for å bidra i hvilken som helst rolle det er bruk for meg i, sa nederlenderen.

Videre åpnet han opp om de siste dagene.

– Dagene opp til dette har vært fylt med blandede følelser. Det var trist å overvære Eriks farvel. Det var han som fikk meg til klubben, og han har hele tiden vist hvilke sterke følelser han har for klubben.

United har hatt en tung start på sesongen, men i ligacupen har de sprudlet. De åpnet med 7-0 over Barnsley før Premier League-kollega Leicester måtte se seg slått klart.

United møter Chelsea i ligaen til helgen.