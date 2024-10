KFUM Oslo var uhyre nær et finaleran

FREDRIKSTAD (Dagsavisen): For etter ordinær tid av denne historiske semifinalen skulle det stått 1–0 til Fredrikstad. Det er sjelden kost at en scoring er så opplagt uten at dommerteamet får det med seg.

Cupfinalen 2024 heter Molde – Fredrikstad og den spilles lørdag 7. desember på Ullevaal stadion. Akinsola Akinyemi satte KFUMs siste straffespark utenfor og la seg langflat på banen foran veggen av FFK-supporterne som jublet hemningsløst. Det er slike øyeblikk de involverte aldri glemmer.

Men det er slutt på å kåre syndebukker i slike kamper. Det var KFUMs manglende evne til å skape noe i denne kampen som ble deres bane. Klokka 23.21 ble kampen avgjort da Akinyemi la seg langflat. Han fikk rask hjelp å komme seg opp. For denne straffesparkkonkurransen skulle jo egentlig ikke funnet sted.

Kåffa-spillerne trøster hverandre etter semifinaletapet i Fredrikstad. (Thomas Andersen/NTB)

Kampens store snakkis ble selvfølgelig Fredrikstads scoring rett før pause som dommerteamet ikke fanget opp. Det er ille at samtlige TV-seere kunne bekrefte at ballen var inne med god margin før Robin Rasch fikk beinet den ut. Det er ikke mållinjeteknologi i Norge, det er heller ikke VAR i cupen før vi kommer til finalen. Men hvorfor kan ikke dommerne få hjelp av TV-bilder når det ikke finnes fnugg av tvil? Det er det ikke adgang til i regelverket.

Dommer Kristoffer Hagenes sto rett foran mål og fra hans vinkel ville det være umulig å se. Men assistentdommeren sviktet. Nå ble det heldigvis ikke avgjørende. KFUM Oslo kom seg også videre i cupen etter en NFF-avgjørelse som gikk i deres favør etter bruk av ikke-berettiget spiller i de innledende rundene. Fredrikstad var semifinalens beste lag og er en verdig aktør i sin nittende (!) finale. Elleve av dem er vunnet.

Over 10.500 tilskuere skapte en flott ramme den sene høstkvelden og publikumsmessig er Fredrikstad garantisten for en festlig cupfinale på Ullevaal stadion i adventstida. I så måte er nok Norges Fotballforbund rimelig fornøyd med at det ble Molde – Fredrikstad i stedet for Sandnes Ulf – KFUM Oslo. Selv om den siste ville blitt en historisk kuriositet.

KFUM Oslo viste igjen hvilket voksent lag det er blitt, men tross tidvis dominerende banespill klarte de ikke å skape sjanser i ordinær tid. Den første sjansen fikk Amin Nouri etter 96 minutter, den andre kom ved Simen Hestnes på overtid av andre ekstraomgang. Det er for lite.

Men laget har allerede en bragdsesong bak seg, og selv om det er bittert å være så nær sin første finale i historien, ender de debutsesongen i Eliteserien med trygg plass og tapt semifinale. Ingen hadde sett dette for seg foran sesongen.

Både Kåffa og Fredrikstad er nyopprykket denne sesongen og Fredrikstad har sportslig overrasket på samme nivå som Kåffa. De kan også ende opp med en tittel for første gang siden finaleseieren i 2006. For det er noe med entusiasmen både på og utenfor banen med dette laget. Tittelforsvarer Molde blir favoritt, men Fredrikstad kan slå nedenfra. Det er en posisjon de liker.