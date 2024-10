Glimt-keeperen ønsker seg norsk statsborgerskap – kan bli aktuell for landslaget

Det er Avisa Nordland som skriver at Haikin vurderer å søke om å bli norsk statsborger. I dag har han britisk, russisk og israelsk pass.

– Jeg har en norsk forlovede, og jeg har planer om å bli boende her. Jeg ville elsket å bli norsk, og jeg elsker dette landet. Det er en av grunnene til at jeg ønsker å lære meg språket. Jeg tenker at det er viktig, sier Haikin til AN.

Han legger til at ønsket ikke er relatert til fotballen, men slår til hvis det åpner seg en mulighet på det norske landslaget.

– Det jeg først og fremst ønsker, er å tenke på framtiden til min familie, mine barn og min kone. Så det er derfor jeg gjør det. Men det er klart at jeg ville elsket det, så vi får se.

Haikin har vært kalt inn på Russlands A-landslag, men står bare med aldersbestemte kamper.

Landslagssjef Ståle Solbakken utelukker ikke Haikin hvis keeperen gjør alvor av planene.

– Ja, han ville vært aktuell. Jeg synes at han har hatt en veldig god sesong, etter at han var litt opp og ned da han kom tilbake. Han er absolutt en som har nivået til å spille internasjonal fotball, sier han til Avisa Nordland.

