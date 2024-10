Ruud innrømmer manglende selvtillit: – Det er litt stang ut

Ruud røk ut av storturneringen i Paris tirsdag etter tap mot australske Jordan Thompson. Nederlaget forlenget en fæl statistikk for verdens åttende beste tennisspiller.

Ruud har vunnet bare én kamp på ATP-touren den siste drøye måneden. Den eneste seieren på fem turneringer kom i Stockholm i midten av oktober. Både i Tokyo, Shanghai, Basel og Paris tapte han sin første kamp.

– Det var tøft. Det var en ny jevn kamp og et nytt jevnt tap. Det er litt sånn det har vært de siste ukene og månedene, dessverre. Det er et eller annet jeg ikke greier å hente fram når det virkelig gjelder, sa Ruud til NTB etter Paris-tapet.

– Jeg mangler litt den seier- og kampselvtilliten, det må jeg ærlig innrømme. Det er litt stang ut. Det er mange poeng på nettrullere og der det flyter litt for hans del. Jeg føler jeg er der og banker på døren, men greier ikke helt komme gjennom, fortsatte han.

Tross mange tap er Ruud fortsatt med i kampen om å kvalifisere seg til ATP-finalen i Torino. Etter Paris gjenstår det bare én turnering før finalen.

Ruud kan bli Torino-klar om konkurrentene bak ham svikter i Paris, men nordmannen er forberedt på at han kanskje må i aksjon i Metz neste uke for å slå seg inn.

– Nå blir det spennende de neste dagene. Jeg skal komme meg hjem, puste ut og slappe av. Må jeg dra til Metz, så reiser jeg dit. Om man må gjøre det bra der for å komme til Torino, så må man jo stille opp. Det er en del av gamet, men på en slags måte håper man at man slipper å dra dit, at man kvalifiserer seg uten å trenge det. Jeg er forberedt på at jeg høyst sannsynlig må ta turen til Metz, avslutter Ruud.

25-åringen er nummer sju på listen der de åtte beste får finaleplass. Ned til Alex de Minaur på niendeplass skiller det 260 poeng, mens Grigor Dimitrov på tiendeplass har 705 poeng opp til Ruud. Turneringen i Paris vil dermed gi en god pekepinn på hvem som får plass i finaleuken.

