Ekspert stusser etter ny Ruud-nedtur i Paris: – Nervøs og engstelig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ruud varierte for mye i spillet sitt og hadde ikke marginene på sin side i Paris Masters mot Jordan Thompson (28.-plass på verdensrankingen). Ruud røk til slutt 6-7 (3-7), 6-3, 4-6.

Etter over to og en halv time var det over.

– Det er rett og slett et eller annet som er merkelig. Tidvis i dette oppgjøret får vi fantastisk tennis fra Casper. Han spiller rundt med denne australieren, og så blir det nervøst og engstelig, sa TV 2s ekspertkommentator Sverre Krogh Sundbø.

– Denne kampen burde vår mann vunnet, konkluderte han.

Ruud sviktet i egen serve i det avgjørende settet på 4-4 hvor han blant annet leverte en dobbeltfeil. Da kunne Thompson serve kampen hjem og avgjorde på sin første matchball.

Les også: Tøff motstand for Ruud i Paris

Verdensåtter Ruud kom til oppgjøret med kun to seirer på de ni siste kampene sine. Blant de sju tapene var også et nederlag i strake sett for nettopp Thompson i Tokyo i september.

Ruud fikk det første servebruddet i første sett, men ble utlignet av Thompson, som deretter vant i tiebreak.

– Casper har dominert store, store deler av dette settet, og så surrer han det bort på slutten, sa TV 2s Sundbø.

Etter et godt andresett fra nordmannen var det Thompson som var sterkest da det skulle avgjøres.

Ruud ville passert Novak Djokovic og gått opp på 6.-plass i racet om å bli blant de åtte som deltar i ATP-sluttspillet. Nå blir han heller værende på 7.-plass med Alex de Minaur (9.-plass) og Grigor Dimitrov (10) som fortsatt er med i Paris.

Etter kjempegode resultater i det første halvåret av sesongen har Ruuds form dalt.

ATP-finalen i Torino starter 10. november og varer en uke. Før det spilles det to ATP250-turneringer på samme tid. Ruud er oppført på turneringen som spilles i franske Metz.

Les også: Ruud én seier i Paris unna å passere Djokovic og ta seg til ATP-sluttspillet