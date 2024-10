Rosenborg følger etter Vålerenga – tar graviditetsgrep

Det bekrefter klubben overfor TV 2.

– I Rosenborg bryr vi oss mye om like muligheter og det å legge til rette for at kvinnelige toppidrettsutøvere skal få lov til å både kunne prestere på banen og ha et liv utenfor. Derfor har vi vedtatt at dersom en av våre kvinnelige spillere blir gravid i løpet av sitt siste kontraktsår, så får man en automatisk forlengelse av kontrakten, sier RBKs daglig leder Tore Berdal til kanalen.

Det er et tiltak som Vålerenga har hatt i om lag ett år. Det setter Niso-leder Kristoffer Vatshaug pris på.

– Man har ikke diskutert godt nok det med kvinnehelse og det å legge til rette for å få lov til å stå i kontrakt eller få lov til å fortsette. Det synes jeg er synd. Derfor er det interessant nå, sier Vatshaug til TV 2 og legger til:

– Den ene siden handler om rettighetene til spillerne som er der i dag, men så handler den andre siden om hva vi trenger for å løfte norsk kvinnefotball videre.