Opprykk verdifullt på flere plan for Lyn: – Betyr mye for klubben

MANGLERUD (Dagsavisen): Lyn-rekruttene kunne tirsdag kveld juble for opprykk etter 8-1-seieren borte mot Manglerud Star, som avsluttet med 13 strake seiere og med det sikret opprykket foran Holmlia. Det var ikke hele tiden planen for laget som blir ledet av Antonios Veras.

– For å være helt ærlig med deg, så hadde vi egentlig en plan om å unngå nedrykk da vi gikk inn i sesongen. Da vi nærmet oss sommeren, så vi imidlertid at vi var på skuddhold, og da tenkte vi at vi skulle prøve å se hvor nærme Holmlia vi klarte å komme. Da lå de sju poeng foran oss, og til slutt klarte vi å innfri målet som ble endret underveis i sesongen. Og det er veldig deilig, sier Veras til Dagsavisen.

Viktig for utviklingen

Han har trent Lyns rekruttlag i flere år, og ønsker å gi mye av æren til de ungguttene han har trent og som spiller jevnlig på laget.

– Det er enkelt å si at det er mange A-lagspillere som har hjulpet, og det har de gjort, men hadde det ikke vært for jobben til juniorspillerne før sommeren og utover året, hadde vi ikke stått her i dag og feiret opprykk. Det er en kollektiv jobb fra juniorspillere og A-lagsspillerne, og alle som har spilt kamp for Lyn 2 har lagt en veldig profesjonell jobb til grunn hver eneste gang de har spilt kamp, forteller Veras.

Lyn-treneren minner oss om Gamle Oslos opprykk som røk med minst mulige margin til Kåffa-rekruttene for noen år tilbake, og sa at de brukte det som motivasjon. Derfor gikk laget ut i hundre, og ledet 2-0 allerede etter sju minutter. Da var kampen i realiteten over, og til slutt endte det med 8-1.

– Det er viktig for utviklingen av disse spillerne at vi klarte å rykke opp. Nå får de en god kamparena for å matche seg og spille, og får kjenne på en kamphverdag mot seniorspillere. Selv om jeg må si at årets avdeling i 4. divisjon også har holdt et veldig høyt nivå, sier Veras som ønsker å peke på én ting til:

– Spillerne får også en forbedret treningsyklus til neste år. Nå vil A-laget stort sett spille på lørdag, mens B-laget spiller søndag. Det er en ekstremt viktig forskjell, i stedet for at de spiller tre dager etterpå. Det spiller en utrolig stor rolle, forteller Veras.

Kan gi tre stjerner

Også sportssjef Glenn Hartmann gleder seg over Lyn-rekruttene opprykk.

– Et opprykk betyr mye for den videre sportslige sartsingen til klubben, og det vil gi bedre matching til A-lagsspillerne våre som ikke er med i elleveren, i tillegg til at det gir en bedre plattform for våre unge spillere å utvikle seg på. Så det er vi veldig fornøyd med, sier Hartmann til Dagsavisen.

En annen ting han er veldig fornøyd med, er at et opprykk også vil hjelpe Lyn til å få tre stjerner i den såkalte akademiklassifiseringen. Det er en modell som Norges Toppfotball (NTF) bruker til å vurdere talentarbeidet i toppklubbene. I evalueringen tildeles klubbene klassifiseringsnivå fra 1 til 5 etter hvor godt man scorer på ti områder, og basert på den samlede poengsummen får man fra 1 til 5 stjerner.

– Vi ønsker å jakte tre stjerner, men her ser jeg mange har misforstått. Det er ikke et krav fra Norsk Toppfotball at vi må rykke opp med rekruttlaget for å få tre stjerner, men siden vi har vært så mange år utenfor toppfotballen og da ikke produsert spillere oppover i divisjonene eller til Lyn på et høyt nok nivå, så vil det hjelpe. Dermed blir opprykket en av de tingene som blir viktig for å sanke nok poeng for å oppnå de tre stjernene, forteller Hartmann.

Et eventuelt opprykk kan også gi millioner i klubbkassa, da NTF skriver at tre stjerner i klassifiseringen utløser en samlet pott på 3,4 millioner kroner mot en samlet pott på 1,4 millioner for to stjerner.

Akademiklassifiseringen:

Akademiklassifiseringen representerer en profesjonalisering og standard for hvordan klubbene jobber med spillerutvikling.

Klubbene i evalueringen tildeles klassifiseringsnivå fra 1 til 5 stjerner etter hvor godt man scorer på 11 områder:

Forankring: Styret, ledelse og ansatte

Spillerlogistikk

Planverk

Kompetanse

Treningsprosessen

Spillerens utviklingsår

Kampplattform

Samspillet skole og fotball

Samarbeidsmodeller

Produktivitet

Økonomi og fasiliteter

Det er satt av inntil 90 millioner kroner til klubber i Akademiklassifiseringen. Midlene er en ligauavhengig fordeling, og klubbene mottar en andel etter antall stjerner i klassifiseringen:

5 stjerner: AK-midler: MNOK 4,2. Trenerutvikler: MNOK 0,6. Samlet MNOK 4.8

4 stjerner: AK-midler: MNOK 3,5. Trenerutvikler: MNOK 0,6. Samlet MNOK 4.1

3 stjerner: AK-midler: MNOK 2,8. Trenerutvikler: MNOK 0,6. Samlet MNOK 3,4

2 stjerner: AK-midler: MNOK 1.4. Trenerutvikler: 0. Samlet MNOK 1.4

1 stjerne: AK-midler: MNOK 0,7. Trenerutvikler: 0. Samlet MNOK 0,7

Kilde: Norsk Toppfotball

