Holmlia ønsker endring etter at opprykket glapp: – Det matcher ikke

Lenge lå det an til at Holmlia skulle cruise inn årets opprykk, da de hadde en ganske komfortabel ledelse ned til de argeste utfordrerne til sommeren. Så skrudde Lyn opp nivået, satte inn en rekke spillere fra Obosligaen, avsluttet med 13 strake seiere og slo Holmlia i seriefinalen. Det ergrer trener Haitam Aleesami.

– Alt lå i våre hender før vi tapte mot Christiania, Grüner og Lyn 2 til slutt. De har vært veldig solide, og stort sett hatt med seg en sju-åtte A-lagsspillere nå siden sommeren. Jeg forstår det med at de kan få inn flere millioner gjennom akademiklassifiseringen hvis de rykker opp, og at det er innenfor regelverket, men jeg synes det bør bli gjort noe med det regelverket, forteller Aleesami til Dagsavisen.

– Møter lag fra Obosligaen

Der Lyn-rekruttene avsluttet med 8-1-seier borte mot Manglerud Star tirsdag kveld, og sikret opprykket, avsluttet Holmlia selv med 2-1-seier borte mot Nordstrand 2 etter scoringer av Islam Amir Darlishta før pause og Ismail Saif Gul på straffe kvarteret før slutt. Dermed endte Holmlia på 2. plass, to poeng bak Lyn.

– Vi møter egentlig et lag fra Obosligaen i kampen om opprykket. De har med seg mange spillere som har spilt i Obosligaen denne sesongen, og som trener fast på et Obosliganivå. Det matcher ikke med det nivået vi spiller på i 4. divisjon, men sånn er det. Det er dessverre en del av gamet per dags dato, sukker han.

I Lyn-leiren er de ikke overrasket over at den kritikken kommer, men er ikke helt enig i den.

– Vi bytter ikke 11 spillere fra kamp til kamp, og har både før og etter sommeren stilt ganske like lag, med et ganske stabilt antall A-lagsspillere fra kamp til kamp. Mot Manglerud Start spilte vi med fire spillere fra A-laget, mens resten er født i 2005, 2006, 2007 og en i 2008. Og sånn har det vært i store deler av sesongen, forteller Lyn 2-trener Antonios Veras.

Lyn-rekruttenes trener peker på at lagets mange unggutter også har gjort en viktig jobb med tanke på opprykket (Pål Karstensen)

– Har løst det brukbart

Sportssjef Glenn Hartmann mener Lyn har løst andrelagsproblematikken på en brukbar måte.

– Bruken av andrelagene kan man diskutere i det vide og det brede, og det kommer vi ikke noe videre med så lenge det er sånn det er lagt opp til fra Norges Fotballforbund. Jeg synes vi har løst det på en brukbar måte, selv om sikkert noen er uenige i det. Vi har stilt med relativt samme lag på vårsesongen, og selv om det har vært sterkere, har vi også stilt relativt likt på høsten, sier han og fortsetter:

– De fleste lag vi har spilt mot har møtt et ungt og litt mindre godt lag på våren, og fortsatt et ungt, men et litt sterkere lag på høstparten av sesongen. Vi har ikke svingt fra den ene kampen til den andre, men hatt ganske stabile lag, selv om enkelte helt sikkert vil klage på det også, forteller Hartmann.

Sportssjef Glenn Hartmann mener de har løst bruken av Lyn 2 brukbart. Her fra litt mer sommerlige omgivelser (Pål Karstensen)

Fornøyd med egen utvikling

Selv om Aleesami og Holmlia er skuffet over at det ikke ble opprykk, er de fornøyd med egen utvikling.

– Det har vært en god sesong for oss, der vi har sett en utvikling i riktig retning. Nå handler det for oss i trenerteamet å finne ut hvorfor vi bommet i den ene måneden der vi ga fra oss poengene som gjorde at vi ikke rykket opp. Det har selvsagt vært litt nerver med i spill, som gjenspeiler seg i de kampene vi har spilt, da de fleste målene vi har sluppet inn er personlige feil, sier Aleesami og fortsetter:

– Vi har ikke blitt rundspilt i noen av kampene, men må ta lærdom av de kampene vi ikke klarte å vinne på slutten. De som har hatt litt høye skuldre og vært nervøse får ta lærdom av det, og vite at det bare er snakk om fotball og at det ikke er farlig å slippe seg løs, forteller Aleesami.

Som selv har kombinert trener-gjerningen med å spille for Kåffa denne sesongen. Det har ført til mange timer på feltet, for forsvarsspilleren som i dag setter kursen for Fredrikstad for å spille semifinale i cupen.

– Det å trene Holmlia har bare vært moro. Så lenge det er fotball det handler om, kan jeg være på feltet i mange timer om dagen. Enten det er som fotballspiller eller som trener. Det har vært et veldig kult år på begge fronter, det må jeg bare si, avslutter Haitam Aleesami som trener Holmlia sammen med Kåffa-kollega Adama Diomande.

Det var god stemning på KFUM Oslo-feltet da Dagsavisen var innom dagen før klubbens historiske semifinale i cupen (Pål Karstensen)

