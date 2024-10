Norge-fansen fikk ikke se Graham Hansen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hun er her, og da synes jeg publikum fortjener, for det var et godt oppmøte, å se verdens nest beste fotballspiller, sa Torp.

Graham Hansen var tilbake fra Paris, der hun mandag kveld ble slått bare av Barcelona-lagvenninne Aitana Bonmatí i kampen om Ballon d’Or.

De 7786 tilskuerne fikk likevel ikke se noe til stjernen.

– Det er utrolig synd at hun ikke kunne komme ut litt og vise sine ferdigheter, sa Torp.

– Vi ønsket å ta vare på henne, svarte landslagssjef Gemma Grainger til NRK.

– Vi gjorde jobben på fredag (5-0-seieren mot Albania). Jeg snakket med henne, og hovedprioriteten er å ta vare på henne. Vi vil være klare til hver kamp. Jeg skjønner at folk vil se henne, så de burde komme til neste kamp, sa Grainger.

Barcelona har ikke vært involvert i avgjørelsen at Graham Hansen ikke spilte tirsdag kveld, opplyste Grainger.

– Det er min samtale med Caroline. Vi har veldig god kommunikasjon.

Etter 5-0-seieren i Shkodër fredag var returkampen tirsdag en formalitet og en sjanse til å øve foran kvalifiseringsfinalen i månedsskiftet november-desember. Da avgjøres det om Norge for 22. gang på rad kvalifiserer seg til et EM- eller VM-sluttspill for kvinner.

