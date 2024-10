Tøff motstand for Ruud i Paris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ruud og australieren har møttes seks ganger tidligere, og det står 3-3 i duellen mellom dem. Thompson har vunnet tre av de fire siste kampene og slo nordmannen i Tokyo tidligere i høst.

Thompson slo spanske Pedro Martinez i strake sett i Paris mandag.

30 år gamle Thompson er på 28.-plass på verdensrankingen. Ruud er nummer åtte.

Det ble to titler og mange oppturer i den første halvdelen av 2024 for Ruud. Deretter har formpilen pekt nedover: 25-åringen har bare vunnet én kamp på ATP-touren siden US Open i september.

Ruud er seedet som nummer sju i turneringen og fikk walkover til 2. runde. Seier mot Thompson vil trolig være nok for å bli blant de åtte beste denne sesongen som skal delta i ATP-finalen i Torino. Med seier vil nordmannen passere Novak Djokovic på 2024-rankingen. Djokovic er ikke med i Paris.

Sist uke røk Ruud ut av første kamp i ATP500-turneringen i sveitsiske Basel.

Paris Masters er den niende og siste ATP1000-turneringen denne sesongen. Masters er nivået under de fire Grand Slam-turneringene.

