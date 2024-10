Ruud én seier i Paris unna å passere Djokovic og ta seg til ATP-sluttspillet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Beskjedne 65 poeng er avstanden mellom Novak Djokovic (6) og Ruud (7) på sesongrankingen. De åtte beste på ATP-touren i 2024 skal spille om sesongens siste trofé i Italia.

Serbiske Djokovic har valgt å droppe neste ukes ATP1000-turnering i den franske hovedstaden, mens Ruud har walkover i første runde.

Avansement til 2. runde i Masters-turneringer gir 50 ATP-poeng, mens ytterligere 50 poeng venter om man når ett steg lenger. Dermed vil én Ruud-seier i Paris holde til å gå forbi Djokovic på 2024-rankingen.

Det vil trolig også bety at nordmannen sikrer seg en plass i ATP-sluttspillet i Torino. Tar 25-åringen seg forbi Djokovic, må nemlig både Andrej Rublev (8), Alex de Minaur (9) og Grigor Dimitrov (10) passere Ruud for at det ikke skal bli turneringsplass i Italia.

Rublev, De Minaur og Dimitrov er alle fortsatt i aksjon i henholdsvis Basel og Wien denne uken. Rublev og De Minaur kan ta seg forbi Ruud før Paris om de ender opp med å vinne hver sin turnering.

Dimitrov (10) er i skrivende stund hele 695 poeng bak Ruud. Bulgareren tok seg imidlertid hele veien til finale i fjorårets Masters-turnering i Paris, og har dermed gode minner fra den franske hovedstaden.

Vinneren i Paris får rett i overkant av 10 millioner norske kroner.

