Klubb-legende: Ten Hag vil ha kniven på strupen med nytt tap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter ni serierunder ligger Ten Hags menn på 14.-plass på Premier League-tabellen. Søndagens 1-2-tap borte mot West Ham var lagets fjerde fiasko.

Sesongstarten er også klubbens nest dårligste i Premier League målt i antall poeng.

– Jeg tror at alle halvgode lag som kan spille litt, vil slå dette United-laget, sa Neville i podkasten «The Gary Neville Podcast», gjengitt av Sky Sports.

– Jeg tror ikke at han (Ten Hag) har råd til et nytt nederlag neste søndag på Old Trafford, fortsatte han.

United har fortsatt til gode å vinne to kamper på rad, og det ser slett ikke lyst ut å få slutt på den trenden når Chelsea kommer på besøk på søndag.

– Jeg tror vi nærmer oss det punktet nå hvor det er en reell bekymring. Jeg er bekymret fordi resultatene, mangelen på mål og mangelen på prestasjoner hoper seg opp uke etter uke etter uke, sa Neville.

Forrige sesong endte United på 8.-plass i Premier League, men vant FA-cup finalen over byrival Manchester City. I sommer har klubben også forsterket med spillere for 214,5 millioner euro (2,5 milliarder kroner).

– Det er tankevekkende, for etter å ha vunnet FA-cupfinalen og investert godt, så virker det nå som om vi er tilbake på det punktet der alt går skikkelig galt, sa Neville.

– Det nærmer seg det punktet hvor presset rundt Erik ten Hag vil bli uutholdelig i løpet av den neste uken, fortsatte han.

Les også: VAR-drama og utrolig Dalot-bom da Manchester United tapte