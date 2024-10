VAR-drama og utrolig Dalot-bom da Manchester United tapte

Manchester United har slitt stort borte mot hovedstadslagene siden Ten Hag tok over treneransvaret i klubben. Med tap mot West Ham har kun to av nederlenderens turer til London endt med seier. Begge gangene har Fulham vært motstander.

Gjestenes sjansesløseri toppet seg da Diogo Dalot skjøt over og utenfor på åpent mål etter en drøy halvtime. Portugiseren rundet West Ham-keeper Lukasz Fabianski, men høyrebacken bommet utrolig nok på mål.

– Det er helt ubegripelig. Jeg tror det er filmtriks når jeg ser det om igjen, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Nyervervelsen Crysencio Summerville scoret West Hams 1-0 mål med et drøyt kvarter igjen å spille. Den tidligere Leeds-spilleren skled et Danny Ings-innlegg i mål.

For Manchester United var det lite som stemte foran mål i London, men helt på tampen scoret Casemiro 1-1. Like før slutt fikk West Ham straffe etter en VAR-sjekk, og fra krittmerket var Jarrod Bowen sikker.

Sjanse på sjanse

I åpningsminuttene fikk Alejandro Garnacho to store muligheter til å sende gjestene i føringen. Først hamret argentineren ballen i tverrliggeren, før han kort tid senere skjøt utenfor etter å ha blitt spilt gjennom av kaptein Bruno Fernandes.

Også Rasmus Højlund og Fernandes var farlig frampå, men West Ham slapp med skrekken.

– Har West Ham satt seg fast i London-trafikken? spurte Viaplay-ekspert Jan Åge Fjørtoft på X.

Like før pause traff vertene metallet for andre gang. Et hjørnespark traff hodet til Edson Álvarez, men mexicaneren ble reddet av tverrliggeren. På overtid av førsteomgangen fikk Casemiro pannebrasken på et Christian Eriksen-frispark, men Fabianski stanset forsøket mesterlig.

Etter pause var begge lagene farlig frampå, men Summervilles scoring brakte West Ham i føringen etter 74 minutter. Sju minutter senere utlignet Casemiro, før Bowen avgjorde for West Ham like før slutt.

Kritikk

Ten Hag har vært gjenstand for mye kritikk siden han ble ansatt som Manchester United-sjef sommeren 2022. I løpet av nederlenderens to første år på Old Trafford har rødtrøyene vunnet både liga- og FA-cupen, men fjorårets åttendeplass i Premier League lempet stort press på den tidligere Ajax-sjefen.

Manchester United får besøk av Leicester i ligacupen om tre dager. Neste søndag venter Chelsea på Old Trafford.

West Ham og Julen Lopetegui har vunnet tre av sesongens ni første ligakamper.

Les også: Kristian Blystad – I en særstilling innen norsk skulptur (+)

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)